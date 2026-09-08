Dora i mama Marina u Zagrebu pokreću Musical Theatre Studio

Prije dvije godine Dora Pletikosa (24) pričala je za 24sata kako izgleda život na kruzeru Symphony of the Seas, gdje je gotovo svake večeri nastupala pred više od tisuću ljudi u mjuziklima "Hairspray" i "Flight: Dare to Dream". Bio joj je to prvi posao, a ugovor je trajao 11 mjeseci. Na brodu su vrijedila stroga pravila. Zaposlenici nisu smjeli nositi traperice ni družiti se s gostima, a ako bi zakasnili na brod, on bi jednostavno isplovio bez njih. Ako bi netko doveo gosta u svoju kabinu, odmah bi dobio otkaz.

Foto: Privatni album

Danas iza sebe ima tri godine profesionalnih nastupa u produkcijama kompanije Royal Caribbean, a u Zagrebu s majkom Marinom Matolić, koja gotovo 30 godina radi na Muzičkoj akademiji, pokreće Musical Theatre Studio Zagreb.

- Želja da nešto stvorim zajedno s mojom obitelji dugo je bila u planu, pogotovo jer smo svi u glazbenim vodama. To se činilo kao nešto što se u jednom trenu jednostavno mora dogoditi, samo dosad nismo imale priliku - govori Dora. U programu će koristiti ono što je naučila tijekom školovanja u Londonu i rada na profesionalnim pozornicama, dok će njezina majka voditi vokalni ansambl.

- Ja u program donosim triple threat trening, audicijsku tehniku i perspektivu nekoga tko je taj put stvarno prošao. Mama vodi vokalni ansambl, uz svoje višegodišnje iskustvo rada s mladim glazbenicima - kaže.

Prvu generaciju Musical Theatre Studija Zagreb činit će 20 polaznika. Masterclass, odnosno audicija, održat će se 20. rujna, a prvi termin 3. listopada. Kandidati će na audiciji proći kratku koreografsku vježbu, izvesti individualnu točku po vlastitom izboru i razgovarati s timom, nakon čega će odabrati 20 polaznika prve generacije.

Foto: Privatni album

- Program je namijenjen svima od 14 godina naviše, bez gornje granice i bez potrebe za prethodnim iskustvom. Radimo integrirano, pjevanje, ples i gluma zajedno, ne odvojeno, a s polaznicima rade nastavnici specijalizirani za svaku disciplinu, uključujući moju mamu za vokalni ansambl, te nastavnike za ples i glumu. Nekoliko puta godišnje dolaze i gostujući profesionalci iz Velike Britanije - kaže. Ovo joj nije prvi samostalni projekt, ali je dosad najveći.

- Već neko vrijeme gradim i svoj osobni brend i sadržaj online, no ovo je definitivno najveći projekt i prvi put da nešto gradim ovako javno, fizički, zajedno s obitelji. Osobno mi znači jako puno jer je ovo prilika da nešto vratim gradu u kojem sam odrasla - ističe. Dorin put do profesionalnih pozornica počeo je mnogo prije kruzera. Pjevala je u zboru u Zagrebu, prošla glazbenu školu i trenirala klasično pjevanje kod profesorice Ivane Garaj Korpar.

- Nisam tada znala da me sve to zapravo priprema za nešto puno veće - kaže. Sa 19 godina, usred pandemije, otišla je u London i upisala Bird College, gdje je diplomirala Musical Theatre s najvišim akademskim priznanjem, First Class Honours. Nakon studija odabrali su je među tisućama prijavljenih na audiciju za posao na kruzeru. Tijekom profesionalnog rada nastupala je i na brodu Liberty of the Seas, a među produkcijama u kojima je igrala bili su "Hairspray" i "Saturday Night Fever".

Foto: Privatni album

- Tamo sam postala prva hrvatska izvođačica s glavnom ulogom u toj vrsti produkcije i, iskreno, bila sam i jedina Hrvatica na cijelom brodu tijekom tog ugovora - ističe. Kaže da nije postojao jedan konkretan trenutak u kojem je odlučila da se mjuziklom želi ozbiljno baviti. Posebno pamti trenutak kad je nakon završnog broja "You Can't Stop the Beat" u publici ugledala svoju obitelj.

- Ustali su na noge uz gromoglasni aplauz. To mi je bio trenutak kad sam si rekla: 'Uspjela si'. Oduvijek su mi bili i ostali najveća podrška, no kad su preletjeli ocean da vide moje predstave, nisam mogla biti sretnija - zaključila je Dora.