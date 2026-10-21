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život daleko od pozornice

Doris Dragović otkrila je što radi kad se ugase reflektori: 'Imam galeba, golube i mačku!'

Piše 24sata,
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Doris Dragović otkrila je što radi kad se ugase reflektori: 'Imam galeba, golube i mačku!'
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Split: Koncert Doris Dragović na rivi | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Ja vam imam mladost kojoj je možda potrebna neka moja intervencija u profesionalnom smislu pa imam i neke svoje učenike, vječno imamo neke instrukcije, dogovore, razgovore i neka učenja, rekla je pjevačica

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Trenirka, tenisice, kosa na vrh glave i divota, tako Doris Dragović (65) opisuje sebe kad siđe s pozornice, skine raskošne haljine i visoke potpetice. Glazbena diva, koja već 45 godina osvaja publiku svojim glasom, privatno uživa u jednostavnom životu. Proteklog vikenda nastupila je u zadarskom Arsenalu, a za IN magazin Nove TV otkrila je kako izgleda njezina svakodnevica.

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- Ja vam imam mladost kojoj je možda potrebna neka moja intervencija u profesionalnom smislu pa imam i neke svoje učenike, vječno imamo neke instrukcije, dogovore, razgovore i neka učenja. Imam galeba i golube i mačku koju hranim dva puta dnevno i stalno je nešto - ispričala je pjevačica.

Zadar: Koncert Doris Dragović na Višnjiku
Zadar: Koncert Doris Dragović na Višnjiku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zadar za Doris ima posebno značenje. Ondje ima obitelj, a svaki povratak u grad, priznaje, pomaže joj da se odmakne od svakodnevice.

- Ja ovdje imam obitelj, ja ovdje kao da se nekako resetiram od svega u Zadru i to se valjda osjeti - rekla je.

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Iza Doris su desetljeća uspješne karijere, no ljubav publike i dalje joj daje poseban osjećaj. Otkrila je i što je njezina najveća pokretačka snaga.

- Inače, moja pokretačka snaga je isključivo Bog i Božja volja i bit ću ja tu za moje drage ljude i moje drage prijatelje dokle god tako bude volja Njegova - poručila je te dodala kako joj publika na koncertima uzvraća velikom ljubavlju.

Iako su njezini hitovi obilježili generacije, neke su pjesme doživjele novi uspjeh godinama nakon objave. Tako je 'Tek iz navike', pjesma iz 1997., prošle godine ponovno osvojila slušatelje. Doris je otkrila da bi s njezinom novom popularnošću mogli imati veze i njezina nećakinja Iris Livaja te njezin suprug, nogometaš Marko Livaja.

- Jedna od varijanti je bila da se ta pjesma jako sviđala mojoj nećakinji Iris Livaji i njezinom suprugu Marku Livaji, da su je oni sebi puštali i da je tako došla do Hajdukove garderobe - ispričala je.

Zadar: Koncert Doris Dragović na Višnjiku
Zadar: Koncert Doris Dragović na Višnjiku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

A koliko njezine pjesme znače obožavateljima, uvjerila se i na jednom koncertu. U publici je ugledala mladića s majicom na kojoj je pisalo da ga jedino Doris Dragović razumije. Prizor ju je toliko nasmijao da je usred pjesme prestala pjevati.

- Možda je to zbog tih pjesama koje pričaju upravo zahvaljujući Vjekoslavi Huljić prije svega, ali i svim ostalim autorima koji su pisali - objasnila je pjevačica te dodala kako se mnogi mogu prepoznati u svakodnevnim životnim situacijama o kojima pjeva.

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Progovorila je i o suprugu Mariju Budimiru, koji je na njezinu posljednjem koncertu u zadarskom Višnjiku poveo publiku u pjesmi 'Srdela'. Doris je priznala da je imala sasvim drukčije planove za svoje 60-e.

- Ja sam zamišljala kada dođem u ove svoje 60-e godine, 65 mi je sada, da ću ja pjevati ono fino što mi prija, samo balade, laganice - ispričala je.

No publika je imala druge želje! Na njezino inzistiranje prije tri godine vratila je 'Srdelu' na repertoar, a Doris je priznala kako je shvatila da njezini planovi o mirnijim koncertima ipak neće tako lako postati stvarnost. Sljedeće godine očekuje je i koncert u zagrebačkoj Areni.

Oroslavje: Doris Dragović nastupila na Ljetnoj pozornici
Oroslavje: Doris Dragović nastupila na Ljetnoj pozornici | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

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