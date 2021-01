Voditeljica Doris Pinčić (32) često je na meti kritičara zbog odjeće koju nosi tijekom emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'. Nakon što su joj nebrojeno puta dežurni dušobrižnici pisali kako joj ne stoji kosa svezana u rep i da bi trebala paziti na to kako se odijeva, voditeljica im je izdanjem za početak radnog tjedna svima 'začepila' usta.

Raspustila je valovitu smeđu kosu, a uskočila je i u haljinu te pokazala noge.

- Doris, prelijepa si - napisao je jedan gledatelj ispod fotografije koja je objavljena na službenom Facebook profilu emisije.

- Da vidim tko će sada Doris prigovarati za outfit i frizuru... - rekli su komentatori. Dorisin kolega, Ognjen Golubić (47), koji s njome često vodi emisiju, rekao je da ga smeta ta neravnopravnost spolova jer su se mnogi okomili na Dorisino odijevanje, a kad on 'kiksa' to se toliko ne napada.

- Neki je dan jedan gledatelj napisao da izgledam kao da me izbacila poplava. No njegov komentar nije završio kao naslov dnevnih portala. A mene je pogodila ta neravnopravnost među spolovima. Eto, kolegica veže kosu u rep i nema onog tko to nije prenio i komentirao. Baš sad razmišljam da pustim kosu pa da jednom i ja svežem rep - objasnio je voditelj za Večernji list pa dodao:

- Nevjerojatna je ta želja i neiscrpna energija koja se troši na vrijeđanje i omalovažavanje iza skrivenog imena na društvenim mrežama. No ako su neki nakon takvog negativnog komentara bili sretniji, meni je drago da smo im život učinili barem malo ljepšim. Jer dobro je činiti dobro.

