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NASMIJANE VODITELJICE

Doris Pinčić Guberović pozirala s kolegicama Zlatom i Majom pa oduševila fotkom: 'Izvrsne ste'

Piše Stela Kovačević,
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Doris Pinčić Guberović pozirala s kolegicama Zlatom i Majom pa oduševila fotkom: 'Izvrsne ste'
Šibenik: Doris Pin?i? Rogoznica prošetala gradskom rivom | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Na prvoj fotografiji okinule su opušteni selfie na kojem su nasmijana lica u prvom planu, a na drugoj fotografiji se vidi i ambijent studija. Pratitelji su im pisali komplimente

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Voditeljica Doris Pinčić Guberović (38) opet je oduševila pratitelje na svojim društvenim mrežama i otkrila dio radne atmosfere. Na Instagramu je objavila dvije fotografije na kojima s osmijehom pozira s kolegicama Majom Ciglenečki i Zlatom Mück Sušec. Možete ih vidjeti OVDJE.

- Cure - napisala je, a na fotografijama se vidi prepoznatljivi ambijent televizijskog studija.

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Na prvoj fotografiji okinule su opušteni selfie na kojem su nasmijana lica u prvom planu, a na drugoj fotografiji se vidi i ambijent studija. Pratitelji su im pisali komplimente, a neki su im predložili da koji put vode emisiju samo u ženskom sastavu.

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Velika Gorica: Druženje nakon predstave "I živjele su sretno..?“ | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Prekrasne, drage i prije svega izvrsne voditeljice Doris, Zlata i Maja.  Lijepo je kada vas imamo priliku vidjeti zajedno. Razmislite da nam jednom vas tri dame zajedno vodite emisiju, bez muških suvoditelja - kao nekada petkom Sanja i Karmela -  napisao je.

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