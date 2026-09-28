Doris Pinčić Guberović pozirala s kolegicama Zlatom i Majom pa oduševila fotkom: 'Izvrsne ste'

Voditeljica Doris Pinčić Guberović (38) opet je oduševila pratitelje na svojim društvenim mrežama i otkrila dio radne atmosfere. Na Instagramu je objavila dvije fotografije na kojima s osmijehom pozira s kolegicama Majom Ciglenečki i Zlatom Mück Sušec. Možete ih vidjeti OVDJE.

- Cure - napisala je, a na fotografijama se vidi prepoznatljivi ambijent televizijskog studija.

Na prvoj fotografiji okinule su opušteni selfie na kojem su nasmijana lica u prvom planu, a na drugoj fotografiji se vidi i ambijent studija. Pratitelji su im pisali komplimente, a neki su im predložili da koji put vode emisiju samo u ženskom sastavu.

Velika Gorica: Druženje nakon predstave "I živjele su sretno..?“ | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Prekrasne, drage i prije svega izvrsne voditeljice Doris, Zlata i Maja. Lijepo je kada vas imamo priliku vidjeti zajedno. Razmislite da nam jednom vas tri dame zajedno vodite emisiju, bez muških suvoditelja - kao nekada petkom Sanja i Karmela - napisao je.