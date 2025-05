Doris Pinčić otkrila što je radila dok je čekala uključenje u live prijenos Eurosonga

Iako hrvatski predstavnik Marko Bošnjak nije prošao u finale Eurosonga, naši gledatelji pratili su emisiju uživo te su svojim glasovima pomogli u odlučivanju pobjednika.

A uživo se u eurovizijski prijenos uključila popularna hrvatska voditeljica, Doris Pinčić koja je pročitala bodove. Hrvatski žiri je tako Norveškoj dao 1 bod, Ukrajini 2, Švedskoj 3, Grčkoj 4, Estoniji 5 bodova, Izraelu 6, Latviji 7, Švicarskoj 8, Austriji 10, a maksimalnih 12 bodova dobila je Italija koju ove godine predstavlja Lucio Corsi s pjesmom 'Volevo Essere Un Duro'.

Doris je na društvenim mrežama objavila kako je izgledalo dok je s radnom ekipom čekala uključenje u program.

- And our 12 points go to...I glavno da nismo gladni na Hrt-u dok čekamo svoj red. - napisala je voditeljica uz fotografije.