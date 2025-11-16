Doris zaplesala s Torcidinim šalom, Cetinski skakao po bini, a Mario Roth oduševio odijelom

Bas udara po tlu i stvara jake vibracije. Gromoglasan pljesak plijeni pažnju. To nas je dočekalo u frankfurtskoj areni Suwag energie u kojoj se održala 14. po redu Hrvatska noć. Nastupale su omiljene velike hrvatske zvijezde. Mate Bulić, Doris Dragović, Petar Grašo, Toni Cetinski, Miroslav Škoro, Dalmatino, Grupa Vigor, TS Dukati i Hrvatske ruže.

Prvi na redu bili su TS Dukati zbog kojih je nekoliko grupa društava počelo plesati kolo. Energija je bila toliko jaka i zarazna da su u jednom tri skupine ljudi iz publike plesali kolo odvojeno i istovremeno.

- Glazba te ponese. Kolo se pleše svakom prilikom. Ovo nam je najdraža noć u godini. Već nekoliko godina dolazimo na ovaj koncert i svake godine nam je sve bolji i bolji. Mi smo stigli iz Münchena - priznala nam je djevojka koja je pokrenula plesanje kola u svom društvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34 Doris Dragović na Hrvatskoj noći u Frankfurtu | Video: Dora Pek/24sata

Ubrzo su slijedile i Hrvatske ruže. Publiku su počastili i s pjesmom "Ako ne znaš što je bilo". Publika je euforično pjevala na sav glas. Njihova popularnost dokazana je reakcijom publike koja se u šali žalila da im smetaju novinari i fotoreporteri koji su stigli na koncert zabilježiti trenutak koji će pamtiti cijeli život.

- Možete li nam se pomaknuti više. Ne vidimo ništa od vas - dobacila nam je žena koja je, kako otkriva, došla satima ranije da si uhvati mjesto uz ogradu. Pomaknuli smo se, naravno.

Pokretanje videa... 00:30 Toni Cetinski na Hrvatskoj noći | Video: Veronika Miloševski/24sata

Nakon Hrvatskih ruža, bio je red na jednu od najiščekivanijih zvijezda. Doris Dragović. Ova Hrvatska noć bila joj je prva u karijeri. Do Doris nitko nije mogao doći prije nastupa, pa ni novinari. U manirima prave dame, malo ju je zasmetao fotoreporter na zadatku koji je htio uloviti trenutak njenog dolaska do bine. Tada je došlo do nesporazuma. Njen zaštitar odgurnuo ga je dok su Doris pokušali u brzini odvesti do bine.

Nesporazum između fotoreportera, Doris i njenog zaštitara nije poremetio njenu energiju. Izašla je na pozornicu te odmah istaknula kako joj je ovo prva Hrvatska noć.

- Drago mi je da su me napokon pozvali - rekla je na bini publici. Doris je punim žarom pjevala pjesmu za pjesmom, a publika joj se divila na energiji i snazi.

- Trebam malu stanku između ovih pjesama. Ipak imam 64 godine - rekla je ova diva. Vidno ju je razveselio šal Torcide kojeg joj je netko bacio iz publike. Ona je vješto uhvatila taj šal te počela plesati s njime cijelu pjesmu. Šal nije vratila, već ga je predala svojem timu.

Pokretanje videa... 00:36 Petar Grašo na Hrvatskoj noći u Frakfurtu | Video: Dora Pek/24sata

Prizor koji je posebno raznježio sve prisutne bio je kada je najmlađa članica obitelji Martinović (organizatora ovog koncerta) bez treptanja gledala Doris kako pjeva. U jednom trenu je zaljubljenih očiju nagnula glavu na binu te joj mahala. Doris je, možemo reći, najviše pažnje dobila upravo od nje. Ovaj prizor djelovao je kao da si je plavokosa djevojčica u tom trenu rekla "ovo ću jednog dana biti ja".

Doris je otpjevala zadnju pjesmu, a na pozornicu je stigao vidno raspoloženi Petar Grašo. U Frankfurt je stigao sa suprugom Hanom Huljić koja mu se nije pridružila u areni, već je odmarala u hotelu. Grašo je uz sintesajzer raspjevao i one koji ne žele pjevati jer misle da ne znaju pjevati. Ponovo je očarao publiku dobrom energijom, jakim glasom i dobro poznatim pjesmama.

Manjak energije nije nedostajao ni na nastupu Tonija Cetinskog koji je potpuno rasplesao publiku. Na brzi ritam pjesama nije ostao imun ni Toni, mrdao je kukovima lijevo-desno, skakao s jednog kraja bine na drugi. Pjevao je svoje najveće hitove, a publika mu je dokazala zašto je upravo njemu mjesto među izabranim glazbenicima ove večeri.

Najoriginalniji odjevni komad definitivno je nosio pjevač Grupe Vigor, Mario Roth. Za omiljeni koncert Hrvata iz Njemačke odabrao je zlatno odijelo. Ono je svjetlucalo pod reflektorima dok mu je publika pljeskala. Otpjevali su najveće hitove i zatvorili koncert.

Međutim, iako se publika počela razbježavati, moramo vam odati malu tajnu. TS Dukati su u svojoj garderobi nastavili party. Iako su imali zatvorena vrata, riječi i taktovi poznatih hrvatskih pjesama probijali su kroz zid koji nas je dijelio od njih. U miru smo kupili svoje stvari, a oni su nas, neznajući, ispratili iz dvorane na najbolji mogući način.