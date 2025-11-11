Frankfurt sprema još jednu Hrvatsku noć: Po prvi put tamo nastupa Doris Dragović!

U frankfurtskoj Süwag Energie areni 15. 11. 2025. nastupaju: Doris Dragović, Petar Grašo, Hrvatske ruže, Grupa Vigor, Mate Bulić, Dalmatino, Toni Cetinski, Miroslav Škoro, TS Dukati i obećavaju koncert za pamćenje.

- Ostalo je još samo 5 dana do koncerta, požurite i kupite svoju ulaznicu online kako bi izbjegli duge redove i čekanje za kupnju ulaznica na blagajna na dan koncerta. Sve je spremno za najveći koncert naših ljudi u inozemstvu, čekamo vas 15.11. u Süwag Energie Areni u Frankfurtu - pozvao je publiku Robert Martinović iz organizacije koncerta Hrvatska Noć.

Hrvatska Noć, najveći je hrvatski koncert izvan domovine, 15.11. u Frankfurtu okuplja najpopularnije glazbenike i grupe iz Hrvatske

Osam izvođača ove godine pjeva u frankfurtskoj Suvag Energie Areni.

Po prvi put nastupaju Hrvatske ruže i Doris Dragović, a na pozornici će im se pridružiti i Tony Cetinski, grupe Dalmatino i Vigor, kao i Petar Grašo, Mate Bulić i Miroslav Škoro izvođači s najvećim brojem nastupa na koncertu Hrvatska Noć.

- Koncert "Hrvatska Noć” već 13. godina je najpopularnije događanje naših ljudi u inozemstvu, okuplja najviše pjevača, gostiju i medija na jednom mjestu, a posjetitelji dolaze iz cijelog svijeta. Naša publika u Frankfurt dolazi iz cijelog svijeta, Ponosni smo što je odlazak na koncert Hrvatska Noć postao tradicija - dodaje Robert.



Više informacija o ulaznicama, prodajnim mjestima, fotografije i sve ostale informacije o koncertu “Hrvatska Noć” možete pronaći na www.hrvatska-noc.de