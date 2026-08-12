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Dr. Nemec je liječio Modrića i 'vatrene', a sad pjeva: 'Pitao sam se - zašto ne bih pokušao'

Piše Stela Kovačević,
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Dr. Nemec je liječio Modrića i 'vatrene', a sad pjeva: 'Pitao sam se - zašto ne bih pokušao'
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/Facebook
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Boris Nemec prisjetio se 23 godine uz reprezentaciju, najtežih odluka, Ćirinih komplimenata, ali i otkrio kako danas održava kondiciju

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Boris Nemec (81) desetljećima je liječio pacijente i vrhunske sportaše, bio uz 'vatrene' na najvećim nogometnim pozornicama, a prošlog je petka svoju liječničku kutu zamijenio mikrofonom. Poznati hrvatski ortoped, koji je čak 23 godine bio liječnik hrvatske nogometne reprezentacije, nastupio je na Melodijama hrvatskog juga s pjesmom "Cvit što samo za me cvita" i pokazao jednu dosad manje poznatu stranu svoje osobnosti.

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