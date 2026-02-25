Dragan Bjelogrlić već je prije sudjelovao u incidentu za koji je i osuđen, sada imao novi okršaj

Dragan Bjelogrlić desetljećima je sinonim za uspjeh na filmu i televiziji, a ima jednu od glavnih uloga u hit filmu 'Svadba'. Kao glumac, producent i redatelj, Bjelogrlić je obilježio domaću kinematografiju, no posljednjih godina jednaku je pozornost javnosti privukao i zbog incidenata koji su završili na sudu i u medijima.

Najozbiljniji i ujedno najpoznatiji slučaj dogodio se u kolovozu 2021. godine u Nišu, kada je Bjelogrlić fizički napao kolegu redatelja Predrag Antonijević. Incident se zbio u hotelskom restoranu, a prema policijskim i sudskim navodima, sukob je eskalirao u višestruke udarce u glavu. Cijeli događaj zabilježen je nadzornim kamerama, a snimke su kasnije postale ključan dokaz u postupku.

Sukob nije bio iznenadan, javnosti je bilo poznato da su odnosi između dvojice filmaša već dulje vrijeme napeti, obilježeni međusobnim optužbama i javnim prepirkama oko filmskih projekata i profesionalnih stavova. Ipak, fizički obračun označio je prijelaz granice nakon koje je reagiralo pravosuđe.

Sud je u listopadu 2024. godine Bjelogrlića proglasio krivim za nasilničko ponašanje te mu izrekao uvjetnu kaznu od 6 mjeseci. Presuda je kasnije postala pravomoćna, čime je ovaj slučaj ostao zabilježen kao jedini incident u kojem je poznati glumac i redatelj pravno odgovarao zbog fizičkog napada.

Ovih je dana objavljena nova snimka na kojoj Bjelogrlić iz ruke TikTokera izbija mobitel, nakon što ga je provocirao. Sve se zbilo u utorak u jednom kafiću u centru Beograda. Prema navodima svjedoka, Bjelogrlić je udarcem izbio mobilni telefon iz ruke tiktokeru Aleksandar Šulcu, poznatijem pod nadimkom Lepi, koji ga je prethodno snimao i verbalno prozivao, javlja Blic.

Foto: Screenshot/Canva

Šulc je ušao u kafić s uključenom kamerom, neprestano snimao te se približio Bjelogrliću, postavljajući mu pitanja i upućujući provokativne komentare. Glumac je isprva odgovarao smireno, navodno misleći da je riječ o obožavatelju. Međutim, kada je shvatio da se radi o namjernom provociranju, naglo je ustao i udarcem po ruci izbacio tiktokeru telefon.

Osim toga, Bjelogrlić se povremeno nalazio u središtu manjih kontroverzi. Mediji su bilježili situacije u kojima je burno reagirao na provokacije u javnosti, ulazio u verbalne sukobe ili prekidao razgovore i konferencije za novinare zbog pitanja koja su mu smetala.