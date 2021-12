Farmera Dragana LjIljka iz Velikog Obljaja kod Gline upoznali smo u 10. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. U spomenutoj emisiji 'kliknuo' je s Monikom Benković iz Karlovca.

I nakon što je završilo snimanje showa, često su se viđali. Ipak, idila nije potrajala i ljubav je pukla. Dragan se nakon toga opet bacio u potragu za ljubavlju pa ga tako gledamo u showu 'Pet frajera tjedno' na RTL-ovoj platformi Play. Pokušava osvojiti srce fatalne 22-godišnjakinje iz Zadra, Ane Basić, piše RTL.

U prvoj epizodi Ani je donio buket ruža za razliku od drugih kandidata i to ju je posebno fasciniralo, priznala je. Nakon što je prekinuo s Monikom, Dragan je otkrio zašto je do toga došlo.

- Javila mi je da je našla drugoga i da je sretna. Tužan sam jer sam mislio kako je to to, no očito nije bilo. Mnogo smo toga prošli zajedno, ali život ide dalje. Ponovno sam slobodan - rekao je Dragan. Moniku je mučilo to što je Dragan bio u kontaktu s puno cura koje su bile u showu.

U samoj završnici ovaj par se na kraju ipak poljubio i tako je počela njihova romansa koja je trajala tri godine.