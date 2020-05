Dragojevići slave: Stigao sedmi unuk Luka, Oliver bi se veselio

Nevista Karmen rodila je u nedilju u splitskom rodilištu. Sve je prošlo u redu. Rodila je carskim rezom, super su ona i beba. Mali Luka ima 3700 grama i 55 centimetara, presretna je Vesna Dragojević, supruga glazbene legende Olivera Dragojevića. Njihov sin Davor (41), jedan od blizanaca, i supruga Karmen, Korčulanka, dobili su drugog sina. To je sedmo unuče u obitelji Dragojević. Prvi sin Karmen i Davora, Marko, rodio se prije godinu i pol dana, a ime je dobio po Oliverovom ocu.

- Karmen i Davor izabrali su ime Luka jer im se sviđa. Sva dica, unučad, imaju jednostavna imena. Kad su se unučad počela rađat Oliver je jedan put rekao: 'Da vam nije palo na pamet nazvat dicu Oliver. Pa da se zovu Oliver Dragojević. Mi kažemo 'nije nam ni palo na pamet to'. A on sam sigurno bi se veselija sedmom unuku - govori Vesna.

Oliver je obožavao svoje unuke i djecu općenito.

- Jako volim unuke, obitelj, to ne trebam ni govoriti. Mislim da sam dobar djed, vidim da me unuci vole. Dobra su to djeca. Znate, dok se nisu rodili unuci, nisam primjećivao kako vrijeme brzo prolazi. Kada ih gledam kako rastu, to me asocira na pšenicu koju posiješ prije Božića i onda iznikne kad treba. Stvarno vrijeme leti. Za neke si stvari sam kriv što ih nisi napravio, a trebao si. Znam da mogu puno više i hvata me panika da neće biti vremena. Ne, nije ovo nikakva najava kraja, ali starijim se ljudima valjda to dogodi. Uđeš u tu neku dob i postanu ti važne minute i ure - rekao je Oliver u intervjuu 2016. godine uoči rođenja petog unuka.

Vesna nevjestu Karmen i sedmog unuka Luku nije vidjela zbog korone zbog koje se ne može u rodilište. Ovih dana planira u Vela Luku u kojoj nije bila tjednima, ali vraća se za nekoliko dana kad Karmen i Luka izađu iz rodilišta.

- Unuk Marko je još mali da kuži da će dobit bracu. Oće li bit ljubomoran ne znam. Kad Davor primi u naručje drugu djecu odmah ih miče - kroz smijeh je zaključila presretna Vesna.