Olivera sanjam svaku noć. Iako ga ne vidim, osjetim da je blizu

Prošlo je devet mjeseci otkako je preminuo legendarni pjevač Oliver Dragojević, a njegova supruga Vesna otkrila je za Gloriju da se trudi što manje misliti o njemu.

- Previše mi je bolno. Oliverova borba za život trajala je točno 357 dana, a ja sam ih preživjela samo zahvaljujući tabletama za smirenje. Nisam mogla spavati, jesti, normalno funkcionirati... Dok je ležao u bolnici, uz njega sam bila od jutra do mraka. Dva mjeseca nakon njegova sprovoda sama sebi sam postavila ultimatum: 'Ili ćeš nastaviti živjeti ili se možeš odmah baciti s četvrtog kata' - ispričala je Vesna.

Većinu Oliverove odjeće Vesna je poklonila jednoj gospođi iz Sinja, a sačuvala je njegove šilterice, nekoliko majica u kojima je snimao spotove te dvije nove jakne i hlače.

- U tome je planirao nastupiti na koncertima u Spaladium Areni koje, nažalost, nikad nije održao. U stanu još imam neke naše fotografije, nekoliko Oliverovih CD-a i neke zajedničke uspomene. Porini, ploče i druge slične stvari su u garaži, a dio toga će biti izložen u Muzeju Grada Splita - rekla je Vesna.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

Kada je doznala da Oliver ima rak, Vesna je bima slomljena, cijeli svijet joj se srušio.

- Oliverova dijagnoza je za sve nas bila šok - rekla je Vesna kojoj je za smrt supruga javio sin Davor kojeg su zvali iz bolnice.

- Nema načina da se pripremite za takvu bol. S Oliverom sam provela najveći dio svog života, skupa smo bili od moje devetnaeste godine i s njegovim je odlaskom nestao veliki dio mene - otkrila je Vesna.

Oliver joj posebice nedostaje kad ima neku novost za prepričati, makar bila riječ o sitnici.

- Otkako je umro, sanjam ga svaku noć. Ako mu u snu i ne vidim lice, osjećam ga blizu sebe. Puno ljudi me tješi da je on sada na boljem mjestu. Za mene nije. Ovdje mu je familija, glazba, more, brod... - ispričala je.

Foto: Vanja Zubčić/Pixsell

Uz Olivera je, kaže, uvijek bila sretna i ispunjena.

- Njegova ljubav mi je pomogla i da lakše prebrodim najveću tragediju u našem braku - kad smo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja izgubili svoje prvo dijete - otkrila je Vesna.

Foto: Privatna arhiva

Vesna i Oliver živjeli su svoju starost i puno vremena su provodili u Veloj Luci gdje su se namjeravali i preseliti, a Oliver je planirao pjevati sve dok ga glas bude služio.

- On nije imao nikakvih posebnih želja, uz nas i glazbu nije mu trebalo ništa drugo. Bio bi sretan i u brvnari od dvadeset četvornih metara, samo da je njegova familija tu, da ima klavir i da je blizu mora. Ja već dugo planiram napisati knjigu. No ne bi to bilo štivo o Oliveru i meni, nego jedna crnohumorna drama. Oliver mi je davno rekao da mi je ideja za priču super i da je moram staviti na papir. Možda je sad vrijeme da ga poslušam - rekla je Vesna.