Drama između 'Savršenih' cura! Marinela se osvrnula na Lauru i Gloriju: 'Vrati se u osnovnu...'

Četvrta sezona 'Gospodina Savršenog' donijela je brojna prijateljstva, a neka od njih nastavila su se i nakon završetka showa. Dok su Barbara i Marinela ostale nerazdvojne pa često putuju zajedno, a nedavno su otkrile da i žive skupa, s druge strane su se Laura i Glorija pokazale kao jednako čvrst tandem koji se i dalje druži i izlazi.

Foto: Instagram

Ipak, mir između ovih dviju ekipica nakratko je poremetila jedna objava. Naime, Laura je nedavno na Instagramu podijelila video s noćnog izlaska u kojem pleše s Glorijom, a u opisu je dodala rečenicu: 'E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali'.

Objava je odmah izazvala šuškanja da je riječ o indirektnoj poruci upravo Barbari i Marineli. Na Laurinu rečenicu reagirala je Marinela, pretvorivši cijelu situaciju u svojevrsnu 'lekciju iz manifestacije', navodi RTL.

Usporedila je dva tipa izjava, onu koja naglašava vlastiti sjaj bez uspoređivanja s drugima i onu koja, kako kaže, nosi energiju omalovažavanja. Prema njezinu objašnjenju, pozitivne afirmacije šalju u svemir vibraciju samopouzdanja, dok one isključive pokazuju nesigurnost i potrebu za dokazivanjem.

Foto: Instagram

- Tko ovo ne razumije, slobodno neka se vrati u osnovnu školu - ja sam tu lekciju savladala s peticom - zaključila je Marinela.

Nedugo nakon toga, oglasila se i Glorija, jasno poručivši da njihova objava nije bila usmjerena prema nikome.

Foto: Instagram

- Naš tekst odnosio se samo na nas dvije koje smo bile sretne što opet plešemo zajedno nakon dugo vremena. Dotične nam nisu bile ni na kraju pameti. Jedina koja se uspoređuje i pokušava obezvrijediti druge je upravo ta dotična. Dotična je izgleda ostala i dalje u osnovnoj školi, čestitam na peticama - navela je Glorija.

- Stavljam točku na ovu temu i ne planiram se brukati spuštajući se na taj fejk robotski nivo. Sretno curama, ne zamjeram, ali neka žive i dalje u zabludi da se mogu uspoređivati s nama - dodala je Glorija u nastavku pa zaključila samu raspravu.