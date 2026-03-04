Obavijesti

Hollywood u panici

Drama pred Oscare! Zbog rata na Bliskom istoku razmatra se ukidanje crvenog tepiha...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Drama pred Oscare! Zbog rata na Bliskom istoku razmatra se ukidanje crvenog tepiha...
3
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Producenti ceremonije pripremili su krizni plan. Strahuje se da bi glamurozno slavlje usred operacije 'Epski bijes' na Bliskom istoku moglo poslati krivu poruku

Najveće holivudske zvijezde okupit će se 15. ožujka na 98. dodjeli Oscara u Dolby Theatru u Los Angelesu, gdje Akademija filmskih umjetnosti i znanosti svake godine nagrađuje najbolja filmska ostvarenja. Dok se Hollywood priprema za svoju najglamurozniju večer, iza kulisa raste nervoza.

Producenti ceremonije pripremili su krizni plan koji uključuje i najdrastičniju opciju - potpuno ukidanje crvenog tepiha, piše Page Six. Prema izvoru strahuje se da bi glamurozno slavlje usred operacije 'Epski bijes' na Bliskom istoku moglo poslati krivu poruku, pa Akademija ne želi ostaviti dojam da ignorira događaje u svijetu.

96th Oscars Nominations in Beverly Hills
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Izvor je otkrio i zanimljiv detalj. Crveni tepih trebao je biti ukrašen japanskim javorima, simbolom 'mira i dugovječnosti', ali sad se postavlja pitanje bi li takav dekor bio primjeren u aktualnim okolnostima. Drugi holivudski izvori tvrde da se planovi zasad ne mijenjaju.

- Razmatraju svaku moguću situaciju i kako bi ceremonija izgledala u različitim okolnostima. Sigurno razmišljaju o tome što je u ovom trenutku primjereno - rekao je izvor.

90th Annual Academy Awards, Backstage, Los Angeles, USA - 04 Mar 2018
90th Annual Academy Awards, Backstage, Los Angeles, USA - 04 Mar 2018 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Dodatnu osjetljivost cijeloj priči daje i činjenica da su ove godine nominirana tri iranska filmaša, redatelj Jafar Panahi za film 'Bila je to samo nesreća' te Sara Khaki i Mohammadreza Eyni, redatelji dokumentarca 'Rezanje kroz stijene'.

Više izvora slaže se u jednom. Kakvi god planovi na kraju bili, crveni tepih ove bi godine mogao biti posebno osjetljiv teren. Među glumcima, njihovim agentima i studijima raste strah od neugodnih novinarskih pitanja o politici, sličnih onima koja su zvijezde dočekala prošlog mjeseca na festivalu u Berlinu.

Kao primjer navodi se nedavna dodjela 'Screen Actors Guild Awards'. Velike informativne TV kuće poput KTLA, Fox11 i ABC-ja, s još desetak redakcija bile su smještene na sam kraj crvenog tepiha, zbog čega su propustile većinu nominiranih. Među novinarima su se odmah pojavile tvrdnje da su informativni mediji namjerno gurnuti u stranu kako bi se izbjegla politička pitanja.

storyeditor/2022-03-21/PXL_ABA_200520_28997185.jpg
Foto: Hahn Lionel/ABACA

