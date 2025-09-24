Obavijesti

NAŠLI POLUPRAZNU BOCU

Drame u Životu na vagi! Tko je pio vino? 'Tome tu nije mjesto'

Drame u Životu na vagi! Tko je pio vino? 'Tome tu nije mjesto'
Foto: rtl

Dominik smatra da neki ljudi nemaju hrabrosti priznati, nego grade svoj ego i karakter na lažima dok GallaSandalla nema problem iskazati svoje sumnje...

Večeras u 'Životu na vagi' treneri Mirna i Edo otkrit će polupraznu bocu vina u kampu i odmah sazvati sve kandidate.

- Kad nema Ede i mene, iza kulisa se svašta događa pa nam je ptičica šapnula da se ovaj put čak i alkohol konzumirao - poručuje Mirna, a Edo naglašava: "Čini mi se kako su neki nakon vaganja odlučili tugu utopiti u čaši vina ili odlučili proslaviti pobjedu…"

Treneri će pitati ima li netko potrebu objasniti polupraznu bocu.

Foto: rtl

- Očekujem da će se javiti krivac - kaže Mirna. Dominik smatra da neki ljudi nemaju hrabrosti priznati, nego grade svoj ego i karakter na lažima dok GallaSandalla nema problem iskazati svoje sumnje.

- Nećemo nikoga prozivati, ali takvoj vrsti zabave nije mjesto u showu - jasan je Edo, a Mirna se nadovezuje: "Alkoholu nema mjesta prilikom gubljenja kilograma."

No tu nije kraj dramama. Edo će prije izazova okupiti crvene kako bi pokušao razjasniti razmirice unutar tima.

Foto: rtl

- Problem su nategnuti odnosi zbog kojih dolazi do nedostatka komunikacije - misli Dominik, kojem će Edo dati novi zadatak.

- Želio sam znati imaju li nešto protiv toga što je Dominik kapetan - zanima Edu.

- Ne želim svaki put ja biti ta koja će reći iskreno, a pojedinci se izvlačiti i šutjeti do kraja - objašnjava Nena. Ana ističe da nju kapetan nikad ne bodri dok Dominik hladno poručuje: "Nikad ti iza leđa neće govoriti netko tko je bolji od tebe."

Edo uviđa da su djevojke izgubile povjerenje u kapetana i zaključuje: "On mora odgovoriti i na takvu vrstu izazova."

Foto: rtl

Napetosti će eskalirati baš prije velikog izazova, a na motocross stazi kandidati će se suočiti s još većim strahovima. Hoće li Dominik izgubiti kapetansku traku? I može li crveni tim preživjeti krizu? Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

