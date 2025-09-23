'Stara Marija je ostala doma!' Kandidatkinja iz Života na vagi ostvarila je san, ima novu želju

Ovdje i doma, to su dvije potpuno različite Marije. Stara sam ostavila doma. Ova ovdje je vesela, nasmijana, kao nova. Nikad nisam mrka, uvijek pozitivna. Želim doći do finala i ponosna sam na sebe. Tim je riječima Marija (25) iz Blaca, kandidatkinja devete sezone showa 'Život na vagi', opisala koliko se promijenila.

Na posljednjem vaganju izgubila je 1,5 kilogram, ali brojke su ovaj put bile u drugom planu. Važnije od svega bilo je koliko je napredovala fizički i psihički.

- Nisam mogla stati od droba u veslača, smetao mi je trbuh, nisam mogla dignuti noge... A sad sam stala! Ponosna sam na sebe, ostvarila sam svoj cilj! - rekla je kroz osmijeh.

Foto: RTL

Osim što je ispunila dugogodišnju želju, Marija je otkrila i novi san: 'Vesla mi se maraton! Nadam se da ću iduće godine moći u lađu i odveslati 10 kilometara.'

Kad se Marija iz Blaca, sezonka i sous chef, prvi put pojavila u devetoj sezoni 'Života na vagi', osvojila je gledatelje svojom iskrenošću i humorom. No iza osmijeha i šala krije se priča puna boli i borbe.

- Ne znam što znači jesti umjereno. Ne osjećam se ugodno u svom tijelu - priznala je iskreno voditeljici Antoniji Blaće prije nego što je stala na vagu.

Tad je vaga pokazala 142,5 kilograma. Bio je to trenutak koji ju je pogodio, ali i dodatno motivirao.

- Moja idealna kilaža je 70 kg. Želim imati energiju - priznala je.

Foto: RTL

Marija se prisjetila i bolnih trenutaka iz djetinjstva. Otkrila je da joj je razvod roditelja teško pao, kao i svakodnevne uvrede koje je trpjela u školi.

- Nazivali su me svakakvim imenima. To me pogađalo i zatvarala sam se u sebe. Osjećala sam se odbačeno - rekla je.