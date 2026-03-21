Sarah Michelle Gellar iz 'Buffy, ubojica vampira' oprostila se od kolege Nicholasa Brendona

Glumac Nicholas Brendon, najpoznatiji po ulozi Xandera Harrisa u kultnoj seriji "Buffy, ubojica vampira", preminuo je 20. ožujka 2026. u 55. godini. Njegova obitelj potvrdila je da je umro mirno u snu prirodnom smrću, što je izazvalo tugu među obožavateljima i kolegama diljem svijeta.

Sarah Michelle Gellar, koja je utjelovila naslovnu junakinju serije, oprostila se od svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Dan nakon vijesti o njegovoj smrti, Gellar je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju sebe i Brendona iz 1998. godine. Uz sliku je citirala jedan od najpoznatijih monologa njegovog lika, Xandera, iz sedme sezone serije.

"Oni nikada neće znati koliko je teško biti onaj koji nije izabran. Živjeti tako blizu svjetlima pozornice, a nikada ne zakoračiti u njih. Ali ja znam. Vidim više nego što itko shvaća, jer mene nitko ne gleda", napisala je, citirajući Xanderove riječi.

Zatim je dodala i svoju osobnu poruku, dirnuvši brojne obožavatelje.

"I ja sam te vidjela, Nicky. Znam da si sada u miru, u onoj velikoj stolici za ljuljanje na nebu."

Ubrzo nakon tragične vijesti, i drugi članovi glumačke postave serije "Buffy" oprostili su se od Brendona. Alyson Hannigan, koja je glumila Willow Rosenberg, podijelila je fotografiju njihovog zagrljaja iz jedne emotivne scene.

"Moj slatki Nicky, hvala ti na godinama smijeha, ljubavi i Dodgersa. Mislit ću na tebe svaki put kad vidim stolicu za ljuljanje. Volim te. Počivaj u miru", napisala je Hannigan.

Emma Caulfield, koja je u seriji glumila Anyu, Brendonovu ljubav, također je podijelila svoje osjećaje. Objavila je isječak iz poznate glazbene epizode šeste sezone, u kojoj ona i Brendon plešu.

"Srce mi je teško. Još ne mogu riječima opisati koliko me ovo pogodilo. Neka ovaj isječak, gdje dajemo sve od sebe, bude podsjetnik. Odmaraj, Nicky. Odmaraj. Volim te", poručila je.

Posljednjih godina života Brendon se suočavao s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Godine 2023. otkrio je da je pretrpio srčani udar i da mu je dijagnosticirana urođena srčana mana. Također je patio od sindroma cauda equina, rijetkog stanja kralježnice koje mu je uzrokovalo paralizu u nogama i zahtijevalo višestruke operacije. Unatoč svemu, Brendon je bio i istaknuti glasnogovornik Zaklade za mucanje Amerike, a glumom se počeo baviti upravo kako bi nadvladao mucanje iz djetinjstva.