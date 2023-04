Drame u obitelji Kardashian koje ste zaboravilli: 72 dana braka, skrivena trudnoća...

Obitelj Kardashian pratimo još od 2007. kada je započelo snimanje reality emisije 'Keeping up with the Kardashians'. Drame, svađe i skandali pratili su ih u poslijednjih 16 godina, a mi donosimo nekoliko najboljih...

Brak od 72 dana

'Glavna' Kardashianka Kim (40) nakon poslijednje rastave od glazbenika Kanyea Westa (45) s kojim je bila osam godina, iza sebe im tri braka. Prvi je bio za glazbenog producenta Damona Thomasa, za kojeg se udala sa 19 godina i razvela 2004. Ipak, obožavateljima je posebno smiješan njezin brak sa košarkašem Krisom Humphriesom (38) koji je trajao svega 72 dana. Par je imao luksuzno vjenčanje koje je navodno koštalo deset milijuna dolara. Kim je kasnije objasnila da je odmah nakon vjenčanja shvatila da je pogriješila, a Kris je tvrdio da je cijeli brak bio prevara.

Kyliena skrivena trudnoća

Najmlađa sestra Kylie (25) u svojim je tinejdžerskim danima već uživala veliku popularnost. 2017. influencerica je imala uspješnu liniju šminke i svakodnevno se slikala na luksuznim mjestima u skupoj odjeći. Sve dok u jednom trenutku nije nestala s društvenih mreža. Nakon nekoliko mjeseci šuškanja i nagađanja, tada 20-godišnjakinja je objavila u veljači 2018. sretnu vijest - ona i tadašnji dečko Travis Scot (31) postali su roditelji malene Stormi (5).

Jordyn Woods

Svojevremeno je Jordyn Woods (25) bila simpatična prijateljica tada dvadesetogodišnje Kylie. Sve dok se nije 'spetljala' s Tristanom Thompsonom, dugogodišnjim dečkom i ocem djece Kyliene sestre Khloe (38). Tristan i Jordyn negirali su aferu, no Jordyn je nestala iz života svih Kardashianki, pa tako i Kylie. Također, za Khloe je ovo bila prekretnica, jer je tek tada napokon napustila Tristana, koji joj je i ranije bio nevjeran.

Opljačkana Kim

Kim i Kanye 2016. zajedno su bili na pariškom Fashion weeku, kada su Kim opljačkali za nakit u vrijednosti od 8 milijuna dolara.

- Imali su pištolj uperen u mene i znala sam da će me samo upucati u glavu. Zatim su mi zalijepili lice. Molila sam ih da me puste da živim - ispričala je Kim svoje traumatično iskustvo.

Kada je Bruce postao Caitlyn

Caitlyn Jenner (68), oca Kendal i Kylie i bivšeg Krisinog muža danas rijetko viđamo u javnosti. Ipak, svi se sjećaju da je Caitlyn ranije bila proslavljeni atletičar Bruce, i da je 2015. godine šokirala kada je prošla kroz operaciju promijene spola.

Živčani slom oko naušnice

Viralni video Kim koja histerizira oko naušnice koja joj je ispala u more obišao je internet 2011. Reality zvijezda se odmarala pokraj mora kada ju je tadašnji suprug Kris Humphries podignuo i bacio u more, a njoj je ispala dijamantna naušnica na što je ona počela plakati i histerizirati. Našla se potom na meti kritika zbog 'nedoticaja s realnošću' jer je suludo 'biti na plaži s toliko skupim nakitom', a svi pamte odgovor sestre Kourtney (44): 'Kim, ima ljudi koji umiru'.

