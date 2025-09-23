Obavijesti

CRVENA LINIJA ODLUČUJE

Tko odlazi? Kandidati Života na vagi čekaju još jedno vaganje: 'Nisam imao najbolji osjećaj...'

Foto: rtl

Neki kandidati hrabro ulaze u vaganje jer znaju koliko su naporno radili prošli ciklus, no drugi se brinu što će vaga pokazati...

O tome tko ostaje, a tko odlazi ponovno će odlučiti crvena linija! Emocije su na vrhuncu, napetost raste dok se kandidati pripremaju na još jedan izlazak pred vagu u novoj epizodi 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u.

- Doživio sam jedno emotivno pražnjenje. Jednostavno sam osjećao da više nemam elana i energije da ih guram u trenutku kad oni sami sebe ne mogu pogurati - priznaje Edo.

Foto: rtl

I dok se u jednom timu propituje kapetanska uloga, u drugome se nadaju da će im plesna pobjeda donijeti ključnu prednost.

- Čuo sam neke komentare da bi bilo dobro da se kapetan promijeni jer ovaj nije dobar - zanima Dominika dok Zorana muče druge brige: "Cijeli smo se dali tom plesu i nadamo se da će nam ta tri kilograma nadoknaditi to što nismo vježbali."

Neki kandidati hrabro ulaze u vaganje jer znaju koliko su radili prošli ciklus.

Foto: rtl

- Nemam nikakav strah, nisam ni razmišljala o toj vagi, što bude - bude - kaže Ema, a Nena nastavlja: "Na vagu uvijek dolazim s nekim pritiskom koji nestane čim počne vaga."

No sumnje ipak bacaju sjenu na timski duh.

- Ovo je možda prvi tjedan da nisam imao najbolji osjećaj - priznaje Dominik, a i trenerica Mirna zna što je u igri: "Imamo tri kilograma prednosti, samo se nadam da neću morati iskoristiti patkicu."

Foto: rtl
Tko će preživjeti crvenu liniju, a tko pakirati kofere - doznat ćete u najnapetijem vaganju dosad! Novu epizodu 'Života na vagi' gledajte od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

