Dua Lipa otkrila: 'Da, istina je. Zaručila sam se i presretna sam'

Nakon mjeseci nagađanja, glazbena superzvijezda Dua Lipa napokon je potvrdila sretnu vijest - zaručena je za britanskog glumca Calluma Turnera. U ekskluzivnom intervjuu za srpanjsko izdanje britanskog Voguea, pjevačica je otvorila dušu o ljubavi, budućnosti i jedinstvenom prstenu koji je zapečatio njihovu vezu.

Foto: Instagram

Iako se njihova ljubav rasplamsala početkom 2024. godine, priča o Dui i Callumu, glumcu i bivšem modelu, započela je znatno ranije. Putevi su im se prvi put ukrstili u poznatom londonskom restoranu The River Cafe, gdje ih je upoznala suosnivačica restorana Ruth Rogers. Godinu dana kasnije, sudbina ih je ponovno spojila u Los Angelesu. Pjevačica je odmah prepoznala "onog zgodnog dečka iz restorana", no prava iskra planula je kada su otkrili da oboje čitaju istu knjigu - nagrađivani roman "Povjerenje" Hernana Diaza. Za Lipu, koja vodi utjecajni književni klub Service95, to je bio znak da su "tisuću posto" suđeni jedno drugome.

Romansa je započela nedugo nakon što je Dua krajem 2023. prekinula vezu s francuskim redateljem Romainom Gavrasom. Već u siječnju 2024. počele su kružiti prve glasine. Pjevačica je viđena kako pruža podršku Turneru na premijeri njegove serije "Gospodari zraka" (Masters of the Air), a ubrzo je internet preplavila snimka na kojoj par nježno pleše, potvrđujući da se rađa nova ljubav.

Na Badnjak 2024. godine, Dua Lipa je objavila seriju blagdanskih fotografija i pokrenula lavinu. Na jednoj od slika, na njenoj lijevoj ruci zasjao je impresivan prsten, što je odmah potaknulo nagađanja o zarukama. Iako par mjesecima nije komentirao glasine, pjevačica je ponosno nosila prsten na svim događanjima, uključujući i njihov glamurozni debi na crvenom tepihu Met Gale u svibnju 2025.

Foto: Instagram

Konačna potvrda stigla je u lipnju 2025. "Da, zaručeni smo. Jako je uzbudljivo", izjavila je za Vogue. Otkrila je i priču iza jedinstvenog prstena. Callum je, naime, osobno sudjelovao u dizajniranju prstena, a za savjet je pitao Duine najbolje prijateljice i sestru Rinu. Rezultat je masivan, ali elegantan zlatni prsten s velikim dijamantom u sredini.

- Opsjednuta sam njime. Totalno je moj stil. Lijepo je znati da te osoba s kojom ćeš provesti ostatak života tako dobro poznaje - s oduševljenjem je podijelila pjevačica.

Iako su zaruke pale, par pred oltar neće žuriti.

- Želim završiti turneju, Callum snima, tako da jednostavno uživamo u ovom periodu - pojasnila je Dua.

Foto: Instagram

Priznala je kako nikada nije previše razmišljala o vjenčanju, no sada se odjednom pita: "Oh, što bih odjenula? Kakva ću mladenka biti?". Odluka da zajedno ostare i budu najbolji prijatelji zauvijek za nju je "zaista poseban osjećaj".