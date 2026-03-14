Dubravka Cetinski: Odluka da Tony ne nastupi u Novom Sadu u dvorani SPENS bila je moja

Tony Cetinski prošlog je tjedna otkazao svoj koncert u Novom Sadu. Objavio je to na Facebooku i objasnio kako ga u tome prijeći spoznaja da je ta dvorana služila kao logor za hrvatske branitelje 1991. Sada se o cijeloj situaciji oglasila njegova menadžerica i supruga, Dubravka Cetinski. Njenu objavu prenosimo u cjelosti:

"Ja sam Dubravka Cetinski, Tonyjeva menadžerica, i želim jasno reći da je odluka da Tony ne nastupi u dvorani SPENS u Novom Sadu bila moja profesionalna odluka i za nju preuzimam punu odgovornost.

Ta odluka nije donesena protiv publike u Novom Sadu niti je imala ikakve veze s prodajom ulaznica.

Tony je tijekom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvijek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima koji su mu uvijek davali veliku podršku.

Svjesna sam da je odluka donesena na sam dan koncerta i žao mi je zbog svih ljudi koji su kupili ulaznice i planirali doći. Ispričavam se svima kojima je to donijelo razočaranje. Odluka je bila teška i donesena u kratkom vremenu.

Odluku sam donijela kada sam vidjela koliko su Tonya potresla svjedočanstva ljudi vezana uz tu lokaciju. Unatoč velikim naporima u tako kratkom vremenu nismo uspjeli pronaći novi prostor za održavanje koncerta, smatrali smo da je u tom trenutku poštovanje prema patnji žrtava važnije od poslovnog interesa i planiranog nastupa.

U našem službenom priopćenju nismo spominjali logor niti smo ulazili u povijesne rasprave.

Glazba nikada ne bi trebala dijeliti ljude, nego ih spajati.

Svi ostali zakazani koncerti održat će se prema planu i radujemo se susretu s publikom.

Savjest je ponekad tiha, ali kada je poslušamo – postaje glas dostojanstva.

Vidimo se na Tonyjevom rođendanskom koncertu u Areni Zagreb 30. svibnja.

Dubravka Cetinski"

Beograd: Tony Cetinski održao je prvi od tri zakazana koncerta pod imenom "Samo ljubav"

Podsjetimo, Cetinski je rastužio obožavatelje na Dan žena, otkazavši koncert kojeg je tu večer trebao održati u dvorani SPENS u Novom Sadu, a tamo je na isti datum, 8. ožujka, nastupao i 2012. godine.

- Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati - poručio je tada Cetinski.

Tada je istaknuo kako je posljednjih dana upoznat s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih 1990-ih. Naglasio je da, kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjeća odgovornost da na to ne ostane ravnodušan.

Dodao je i da prema publici u Srbiji gaji veliko poštovanje i zahvalnost jer ga godinama dočekuju otvorena srca te vjeruje da će i ovu odluku razumjeti. Odluku je opisao kao gest koji nije protiv bilo koga niti je motiviran željom za podjelama, nego nastojanjem da glazba ostane prostor emocije i zajedništva izvan političkog konteksta.

Odluku o otkazivanju koncerta uslijedila je par sati nakon što je pjevač napisao da se rijetko našao pred tako teškom odlukom te da nije bio svjestan da dvorana SPENS kod dijela javnosti budi bolne uspomene iz ratnog razdoblja. Posljednjih dana čuo je svjedočanstva civila i branitelja koji su ondje prošli teške trenutke, što ga je, kako je naveo, duboko pogodilo. Podsjetio je i da ratne traume postoje i u njegovoj obitelji.