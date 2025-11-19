Obavijesti

DIRLJIVI TRENUCI

Kralj dijaspore opet oduševio fanove. Pokazao unuka i 'drugu obitelj': 'Godinama sam uz njih'

Piše Marinela Mesar,
Kralj dijaspore opet oduševio fanove. Pokazao unuka i 'drugu obitelj': 'Godinama sam uz njih'
Foto: Instagram

Susret je uslijedio nakon tradicionalne 'Hrvatske noći' u Frankfurtu, to jest najveće manifestacije dijaspore, gdje je legendarni Mate, kao i uvijek, bio jedna od glavnih zvijezda, no nedavno je najavio i da usporava taj ritam

Nakon još jednog nastupa pred ispunjenom dvoranom, Mate Bulić (68) raznježio je pratitelje na društvenim mrežama potpuno drugačijom objavom. Legendarni pjevač ovoga puta iznenadio je toplim prizorima iz svog frankfurtskog doma. U opuštenoj atmosferi, Bulić se smiješi dok u naručju drži svog najmlađeg unuka Tina, a uz njega je supruga Zdravka te članovi benda 'Delta', s kojima surađuje dugi niz godina. U opisu je naglasio i koliko mu znači njihova dugogodišnja povezanost s obitelji, prijateljima i unucima koji mu najviše pune srce. 

- Ovi su momci moja druga obitelj. Godinama sam uz istu ekipu, moju grupu 'Delta', a pridružio nam se i naš prijatelj Petko - započeo je Mate u opisu ispod objave.  

- Nakon Hrvatske noći kod Zdravke na ručku, a idealna prilika da upoznaju našeg malog Tina - dodao je Bulić, dok su mu se u komentarima javili brojni fanovi.

UOČI HRVATSKE NOĆI Kralj dijaspore Mate Bulić: Kada sam došao u Njemačku nisam znao jezik, a kopao sam kanale
Kralj dijaspore Mate Bulić: Kada sam došao u Njemačku nisam znao jezik, a kopao sam kanale

'Bravo Mate. Prekrasna obitelj. Dobri i odani prijatelji', 'Svako dobro tebi i tvojoj obitelji prijatelju', 'Bravo za obitelj Bulić i sve najbolje', 'Bravo Mate, svi smo zate', pisali su mu. 

OBITELJSKO OKUPLJANJE FOTO Mate Bulić imao razlog za slavlje: Objavio je fotografiju s voljenom suprugom Zdravkom
FOTO Mate Bulić imao razlog za slavlje: Objavio je fotografiju s voljenom suprugom Zdravkom

Tin je nedavno i kršten, što je Mate ispričao za Net.hr

- Mali Tin se ovdje krstio prije tri i pol mjeseca. Bilo nas je tu jedno odlično društvo. Svi moji glazbenici i kolege su došli ovdje. Malo smo svirali, zezali se, baš je bila jedna prava domaća atmosfera i baš sam veseo da je ispalo to tako. I bilo je fenomenalno - prokomentirao je kralj dijaspore tada. 

PRIZNAO PRED KAMERAMA Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'
Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'

Podsjetimo, susret je uslijedio nakon tradicionalne 'Hrvatske noći' u Frankfurtu, najveće manifestacije dijaspore, gdje je Mate, kao i uvijek, bio jedna od glavnih zvijezda. Njegov emotivni post posebno je odjeknuo jer je nedavno najavio da će nakratko usporiti glazbeni ritam i posvetiti se obitelji, nakon zahtjevnog zdravstvenog stanja. 

Koncert "Imotski ne zaboravi" na kojem nastupaju Bulić, Zečić i Thompson
Koncert "Imotski ne zaboravi" na kojem nastupaju Bulić, Zečić i Thompson | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

OSTALO

