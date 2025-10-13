Dugogodišnji Halidov prijatelj i autor hitova: Probudio sam se u noći i pisao mu 'Dijamante'...

Sarajevo ovih dana izgleda tiše nego ikad. Grad, koji je navikao na buku, smijeh i pjesmu, sada šuti dok svuda odzvanjaju pjesme Halida Bešlića. U kafićima se pušta 'Miljacka', a svi znaju da je otišao čovjek koji je, kako nam kažu, bio više od pjevača, simbol dobrote, skromnosti i života kakav rijetko tko vodi.

- Bio je duša naroda. Kad bi se pojavio, sve bi stalo. Nije morao ništa reći, dovoljno je bilo da se nasmije. Sjećam se da smo svi pjevali njegove pjesme, bez obzira na godine ili porijeklo. Bilo je nešto posebno u njegovom glasu, nešto što dira direktno u srce - rekao nam je Meho, kojeg smo zatekli na jutarnjoj kavi u centru Sarajevo.

U Semizovcu, na imanju gdje je godinama boravio, leži njegov pas Bendžo.

- Bendžo je Halidov pas, koji otkako je Halid preminuo niti jede, niti pije ništa - kaže njegov dugogodišnji vozač i prijatelj Vlado Pejić. Pejić je s Halidom provodio gotovo cijeli život.

- Dvadeset godina svaki dan. Svaki dan je s njim bio nova priča. Nas dvojica smo odrasli skupa, zajedno išli u školu, družili se čitav život. Do kraja smo došli zajedno. Nikakve kod njega nije bilo kalkulacije i sve pošteno jer on potječe iz takve obitelji. Samo istina i to je to. Cijela Jugoslavija ga je voljela. Nemoguće je to opisati - rekao je Pejić.

Foto: KRASNODAR PERSUN

Njegov dugogodišnji prijatelj i autor mnogih njegovih hitova, Nazif Gljiva, prisjeća se prvih susreta i početaka suradnje.

- Mi smo se upoznali u jednom restoranu gdje je pjevao Toma Zdravković. Halid je tu došao s tim svojim drugarima, imao je tad 21-22 godine, a ja 26. Kad je on izašao na scenu, taj momak s Romanije, on je zaokupirao našu pažnju i svi smo ostali u čudu kako je dobro tonove slagao i kako je dobre pjesme izabrao. Naša prava suradnja počinje 1983., kad sam mu napravio cijeli album. Falila nam je glavna pjesma i, kako ću, šta ću, probudim se ja jedne noći oko pola četiri, a stanovao sam sa suprugom i dva sina u garsonijeri... I kao da me je Božja ruka probudila, ja sjednem i napišem cijelu pjesmu. Odmah sam vidio da su “Dijamanti” neobična pjesma. To je pjesma koja je probila led i koja ga je proslavila - rekao je Gljiva.

Gljiva se prisjetio i njihove bliske suradnje.

- Mi smo više pričali nego što smo muzički surađivali. On je mene slušao i polako je moje iskustvo, ja sam stariji četiri godine, upijao. Pričao sam kao da mu savjete dajem. I kad smo bili profesionalci i kada je ogromna suma novca bila u opticaju, on je bio divan i dobar. Događalo se da negdje propadne fešta zbog nečega, npr. umre neki uglednik u nekom mjestu i ne možemo održati koncert i onda čovjeku koji je organizirao propadne 50.000 KM. Onda Halid i ja se dogovorimo, ja dam prijedlog i mi platimo čovjeku sve. Tako smo dobri bili i tako su nas počeli voljeti svi. Drugi put za godinu kad tu dođemo, onda bude 10 puta više i sve nadoknadimo - rekao je Gljiva.

Foto: Privatni album

Dodao je da Halid bio poseban zbog svoje dobrote i vokalne jedinstvenosti.

- Više je razloga što je poseban. On je dobar kao čovjek, vrlo je specifičan kao vokalni solista, nitko takav nije bio, nitko ne može njegove pjesme pjevati. Poseban je što je unikatan i što je dobar, raja, skroman. Vjerovatno taj njegov poziv prvi za tesara, to je njegova skromnost, on potiče iz takvog kraja, Knežine, da takvi su ljudi tu. Ljudi su to vidjeli u njegovim očima. Ja sam prvi put kad sam ga vidio u njegovim očima vidio nešto nevjerovatno, dobro, pozitivno i znao sam da će on uspjeti. On je divan čovjek - rekao je Gljiva.

Foto: Privatni album

Fahrudin Pecikoza, autor mnogih Halidovih hitova, među kojima je i legendarna "Miljacka", prisjetio se posljednjih dana prijatelja i suradnika.

- Miljacka je postala hit 80 posto jer je Halid otpjevao, a 20 posto jer sam je napisao. Pred kraj je Snimio pjesme, a mi ćemo još završiti sve te pjesme jer je to njegova želja. Još nisam podnio vijest o smrti. Znali smo da je teško bolestan, ali do zadnjeg dana smo očekivali neko čudo. Znao sam ga 40 godina, a intenzivno smo se družili zadnjih 10. Halid je bio vezivno tkivo - rekao je Pecikoza za Avaz.

Prisjetio se i posljednjeg susreta u bolnici.

- Halid je bio ok, govorio je o novom albumu i pjevao za stolom. Našalio sam se: Hajde ti Halide kući da ja legnem ovdje - rekao je.

I rodnoj Knežini Halida Bešlića tuga je jednako duboka.

- Svi znamo koliko je Halid učinio da se ime naše Knežine čuje svuda. Često je dolazio u rodni kraj. Tu je "punio baterije". Nadali smo se da će se izliječiti, ali znali smo da je teška situacija. Za njega je sve malo reći, jedno je što je bio pjevač, bio je ljudina. Svoju rodnu kuću je obnovio i ona mu je bila jedini pravi dom - rekli su nam mještani.

Vila Jovanović, supruga školskog prijatelja Halida, govori da joj je kao kad je njen Brane umro.

- Veliki čovjek je nestao, veliki i pošten čovjek. U sto godina se rodi jedan takav. Pogotovo u današnje vrijeme. To je bio čovjek koji nikad nije zaboravio svoje korijene. Svaki put kad bi došao, imao je osmijeh i rado je razgovarao sa svima. Bio je blizak sa svima, ne samo sa poznatima - rekla je Vila.

Foto: BHDIJASPORA.NET

Halid je uvijek govorio s ponosom o svom porijeklu, a mještani poručuju da će njegov lik i ime ostati tu gdje sve počinje, kod izvora života. Pokrenuta je inicijativa da se na Knežak izvoru, između manastira i džamije, podigne spomenik "Čovjeku koji nikada nije zaboravio odakle je potekao".

Dva dana prije nego što je preminuo, Halid je primio svoje najbliže iz sela, svoje komšije, i družio se s njima u bolnici. Njegov sin bio je uz njega 24 sata, ali upravo te posljednje trenutke mnogi pamte po osmijehu koji je nosio.

Sprovod Halida Bešlića održat će se 13. listopada u Sarajevu, a očekuje se više od 30.000 ljudi. Vlada Federacije BiH proglasila je taj dan Danom žalosti kako bi se odala počast velikanu narodne muzike, čije pjesme ostaju dio zajedničke kulturne baštine.

Sarajevo: Dan nakon okupljanja u čast Halida Bešlića građani još uvijek donose cvijeće | Foto: Armin Durgut/PIXSELL