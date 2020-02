Dušan: 'Patio sam u dječjem domu. Traume mi ne daju mira'

Prijavio sam se jer želim imati nekoga s kim ću provoditi vrijeme, izjavio je na početku showa “Ljubav je na selu” Dušan Golubovac (29). Na imanje u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji pozvao je Goranu Vušurović (29), Sandru Škrinjar (32) i Tajanu Muži. No stvari se nisu odvijale onako kako je zamišljao.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Umjesto romantičnih večera i nove ljubavi, Dušan je dobio samo vrijeđanje i omalovažavanje zbog njegova načina života. Ni prošlost mu nije bila naklonjena, a još u djetinjstvu susreo se s gorkom životnom realnošću. S bratom Vojislavom i sestrom Milanom došao je u Dječji dom Vrbina u Sisku, kad je bio peti razred osnovne škole.

Foto: RTL

Ne voli pričati o tom periodu. Još postoje ožiljci koji su utjecali na njegovo odrastanje.

- Teško mi je palo odvajanje od obitelji - započeo je Dušan svoju dramatičnu ispovijest.

Foto: RTL

Život u domu koji brine za maloljetne i mlađe punoljetne osobe bez adekvatne roditeljske skrbi bio je težak. Prisjeća se kako je kao dječak preko noći postao muškarac. Nije imao izbora. Bio je primoran.

- Takav život utjecao je na mene. Morao sam preko noći odrasti. Naučio sam se snalaziti u životu. Naučio sam cijeniti ono što imam. Naučio sam da mi u životu ne treba puno sreće. Moja najveća sreća je zdravlje - priznaje nam skromni Dušan.

Roditelji su ga ostavili u domu jer, kaže, nisu imali uvjete da djeca normalno pohađaju osnovnu školu.

- U dom smo morali ići jer u to vrijeme nije bilo autobusa koji je išao u područje na kojem se nalazila škola. Često smo kasnili. U domu smo se snalazili iako nisam bio sretan što sam odvojen od svojih. Jednostavno, nismo imali izbora - kaže.

Foto: RTL

Na pitanje koje su mu “slike” iz doma ostale urezane u sjećanju, Dušan nam je odgovorio:

- Taj period pamtim po tome što sam se jedva čekao vratiti kući. Najljepši periodi su bili tijekom blagdana i praznika. Glumio sam u raznim predstavama i dobro se zabavljao.

Foto: RTL

Poznato je kako život piše romane, a zahvaljujući showu “Ljubav je na selu”, Dušan je ponovno sreo staru prijateljicu koja je s njim dijelila dobro i zlo u dječjem domu. Sandra nas je kontaktirala kako bi nam ispričala detalje iz njihova djetinjstva.

- Želim svijetu reći kako stojim iza Dušana baš zato što smo se upoznali još dok smo bili djeca. U dječjem domu. Nije imao bajno djetinjstvo, a izrastao je u predobru osobu i spreman je pomoći svima u nevolji. Nije zaslužio da ga djevojke ponižavaju jer ne znaju koliko je u životu patio - rekla je Sandra te dodala kako nitko ne treba osuđivati Dušana jer i ono malo što ima u životu stvorio je sa svoje dvije ruke.

Foto: RTL

- Mnogi ljudi osuđuju ga zbog uvjeta u kojima živi. Najviše djevojke. No pitanje je kako bi se one snašle kad bi ušle u njegove cipele. Vjerojatno ne bi imale ništa. Tom dečku se treba diviti jer ono što je on proživio ne bi mogao svatko - priča nam Sandra i dodaje kako su se kao djeca zajedno smijali, ali i plakali.

Foto: Facebook

Nakon što su napustili centar, svatko je krenuo svojim putem, ali Škrinjar se nada kako će ovaj put ostati u kontaktu.

- Znam da mu je teško. Da nema nikoga i da mora sve sam, ali nadam se da će se trgnuti i krenuti dalje sa životom - rekla nam je Sandra za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: