Dušanova Sandra nakon showa našla dečka: 'To je čista ljubav'

Kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Sandra Gomboc Škrinjar (32), koja je bila kod Dušana Golubovca (29) u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji, otkrila je na društvenim mrežama kako je pronašla ljubav.

Foto: RTL

- Ako me pitaju za najljepšu ljubavnu priču, ispričat ću im našu. Hvala ti, Bože, što si ga poslao u moj život! Da, to je čista ljubav - napisala je Sandra u opisu ispod njihove zajedničke fotografije na kojoj je njezin dečko Mirko grli.

Foto: Facebook

- Dečko je iz Gvozda, malog mjesta blizu Gline, gdje smo se i upoznali. Ja sam iz Petrinje došla raditi u Glinu u kafić kao zamjena, a Mirko je bio stalni gost. Družili smo se, pričali, počeli dopisivati, zaljubili se i eto sad smo već sedam mjeseci zajedno - ispričala je za 24sata Sandra. Sve se, kaže, dogodilo za vrijeme snimanja emisije. Objasnila mu je da snimanje mora završiti do kraja i da joj je Dušan samo prijatelj i to još od malena.

Foto: RTL

- Mislim, rekla sam mu sve, i da mi je Dušan prijatelj od malena i da će sve to proći u redu, da ne mora biti ljubomoran... I eto, sada živimo skupa u Glini i mislim da mi je on nešto najljepše i najbolje što mi je Bog poslao u život. Slažemo se, volimo se, kuhamo zajedno, sve radimo zajedno. Inače radi u šumi i to jako voli i ne želi drugi posao - objasnila nam je Sandra.

Ono što je gledatelje ove sezone showa iznenadilo bila je činjenica da je Dušan upravo Sandru prvu poslao kući sa svoje farme, s kojom se nije svađao kao s druge dvije djevojke, Goranom i Tajanom.

Foto: RTL

- Nije me iznenadilo što me poslao kući, pa mi smo samo prijatelji. Da se među nama trebalo što dogoditi, već bi se dogodilo. Njemu se sviđaju obje djevojke, iako Gorana malo više. Rekla sam mu da bi mu ona i najviše odgovarala. Čini mi se da su se na početku oboje zaljubili, ali na farmi su počele te svađe i to ga je jako povrijedilo - rekla je Sandra. S njom se tada složio i Dušan, koji je bio jasan u objašnjavanju zbog čega ju je izbacio.

- Vrlo je jednostavno. Sandra mi je prijateljica, a ja tražim curu - ispričao je. Dušan i Sandra prijatelji su od djetinjstva i često se čuju.

- Dušan i ja upoznali smo se u dječjem domu Vrbina u Sisku. Ja sam došla tamo u trećem razredu osnovne škole, kada mi je umrla baka. Došli smo mlađi brat i ja. Dušan i njegovi brat Vojislav i sestra Milana došli su kada je on bio peti, a ja sedmi razred - pričala je Sandra svojedobno i nastavila:

- Išli smo u istu školu i bili zajedno u domu pa smo se družili. Bili su mi jako dragi jer smo imali sličnu obiteljsku situaciju. On je mlađi od mene, ja sam bila dobra s njegovom sestrom, a on i brat su zajedno igrali nogomet na igralištu.

