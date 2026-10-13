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KONCERTI ZA PAMĆENJE

Dva dana, bezbroj decibela i nimalo kočnica: Evo kako je bilo na vikendu Brkova u Boogaloo

Piše 24sata,
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Dva dana, bezbroj decibela i nimalo kočnica: Evo kako je bilo na vikendu Brkova u Boogaloo
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Foto: Indi Cecić Turčinov
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Brkovi su 9. i 10. listopada preuzeli zagrebački Boogaloo i tijekom dvije večeri priredili pravu punk folk feštu, uz nezaobilazne rifove i publiku koja nije štedjela ni glasnice ni energiju

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Zagrebački Boogaloo ovoga vikenda bio je pod potpunom okupacijom Brkova, koji su svojim nastupima još jednom dokazali da za dobru koncertnu feštu ne trebaju ni pravila ni kočnice, već samo glasne gitare, zarazni refreni i publika spremna dati sve od sebe.

Kad Brkovi stanu na pozornicu, nema puno filozofije. Gitare se odvrnu, ritam udari ravno u prsa, a sve ostalo vrlo brzo preraste u kolektivno ludilo. Upravo takva atmosfera obilježila je dvije koncertne večeri u Boogaloou, u kojemu su se punkerska žestina, folk melodije i prepoznatljivi humor benda sudarili u onome što Brkovi najbolje rade, koncerte na kojima nitko ne ostaje ravnodušan.

Foto: Indi Cecić Turčinov

Od prvih rifova do posljednjih refrena, publika je bila ravnopravan član benda. Pjevalo se iz sveg glasa, skakalo bez previše razmišljanja o sutrašnjem danu i još jednom potvrdilo da pjesme Brkova najbolje funkcioniraju upravo uživo, kada se ljubavni jadi, životni apsurdi i svakodnevne frustracije pretvore u nekoliko sati čistog oslobađanja.

Frontmen benda, Shamso, još je jednom pokazao zašto Brkovi imaju status koncertnog fenomena koji se ne uklapa u svakodnevne okvire. Njihova mješavina punka, metala, rocka i folk sentimenta možda na papiru zvuči kao nemoguća kombinacija, ali pred publikom funkcionira bez greške. Bez glume, bez uljepšavanja i bez potrebe da se ikome opravdavaju.

„Kakav vikend! Potrošili smo zadnji atom snage. Dva dana zaredom svi u dvorani su od prve sekunde s jednakim žarom pjevali s nama i stare i nove pjesme. Hvala svima od srca na nesvakidašnjoj atmosferi.“, rekao je frontmen Brkova, Shamso.

Foto: Indi Cecić Turčinov

Uz dobro poznate koncertne favorite, Brkovi nastavljaju gurati i svoju noviju glazbenu priču, predvođenu devetim studijskim albumom Duga devetka. I nakon više od dva desetljeća na sceni, bend ne pokazuje namjeru usporiti, a još manje odreći se vlastitog glazbenog kaosa koji ih je odavno učinio jedinstvenom pojavom na regionalnoj sceni.

Vikend Brkova u Boogaloou nije bio samo još jedan koncertni vikend. Bio je to dvodnevni podsjetnik na sve ono zbog čega se odlazi na svirke: zbog buke koja se osjeti u kostima, refrena koji se pjevaju i kad nestane glasa i onog posebnog osjećaja zajedništva koji nastaje kada bend i publika dišu istim ritmom.

Dva dana, dvije doze koncertnog kaosa i jedna jednostavna istina: Brkova nikad dosta. A ako je suditi po energiji koja je vladala Boogaloom, ova ljubavna priča između benda i publike još dugo neće utihnuti.

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