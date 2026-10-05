Shamso iz Brkova za 24sata: 'Ne volim slavu, mislim da je beskorisna, ponekad i štetna'

Brkovi se 9. i 10. listopada vraćaju pred zagrebačku publiku s dva uzastopna koncerta u Boogaloou. Uoči nastupa frontmen Vedran Pehar, poznatiji kao Shamso69, za 24sata je ispričao sve o novom albumu "Duga devetka", životu izvan pozornice, gotovo dva desetljeća benda, potpunoj neovisnosti, koncertima na neočekivanim mjestima i knjizi koja još uvijek čeka svoj trenutak.

Deveti album, devet pjesama i dobro poznata kombinacija punka, folka, humora, ironije i komentara društva. Brkovi su albumom "Duga devetka" nastavili ondje gdje su tijekom gotovo dva desetljeća izgradili vlastiti glazbeni teritorij. Njihov "punkfolkwellness" odavno je prerastao internu žanrovsku šalu i postao prepoznatljiv potpis benda koji je uspio spojiti publiku koja bi se na papiru teško našla na istom koncertu.

Novi album producirao je Ivan Mihaljević, dok je veliki dio vizualne priče ponovno preuzeo frontmen Vedran Pehar. Većinu videospotova režirao je samostalno ili u suradnji s Alenom Vlajnićem iz HUIHUI Productions, a Brkovi su i "Dugu devetku", poput prethodnih izdanja, realizirali potpuno samostalno, bez klasičnog izdavača.

Nekoliko mjeseci nakon izlaska albuma već se jasnije vidi koje su pjesme pronašle najbrži put do publike. Pehar priznaje da ga je posebno iznenadio uspjeh pjesme "Teroristi", pogotovo zato što je nastala posljednja i, kako kaže, "nekako nabrzinu". S druge strane, od „Ostavinske rasprave“ očekivao je nešto snažnije reakcije.

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- Za 'Ostavinsku raspravu' sam očekivao malo više reakcija s obzirom da sam u međuvremenu shvatio da se dosad nitko nije prihvaćao te teme. Barem koliko znam. Povijest me uči da se s pjesmama nikad unaprijed ne zna kako će koja proći kod publike i to samo po sebi krije svojevrsnu draž - kaže ispričao nam je Vedran.

Iako živimo u vremenu u kojem streaming servisi i društvene mreže sve više guraju pojedinačne pjesme ispred cjelovitih albuma, Brkovi zasad nisu spremni potpuno odustati od klasičnog formata. Pehar smatra da dominacija singlova traje već dugo i da su digitalni servisi upravo tako postavili pravila igre, no postoje bendovi poput Brkova koji su i sebe i svoju publiku navikli na albume.

Moguće rješenje za budućnost vidi negdje između ta dva svijeta, objavljivati pjesmu po pjesmu, a zatim ih u određenom trenutku objediniti u album. „Navika je nezgodna stvar, vidjet ćemo“, zaključuje.

Brkovi pritom nikada nisu bili bend koji je pretjerano zazirao od provokacije. Već sami naslovi novih pjesama poput "Moj prijatelj je postao žena", "Teroristi" i "Naša mala zemlja" dovoljno govore o tome da ni nakon toliko godina nisu odlučili ublažiti svoj pristup. Pehar, štoviše, nema osjećaj da današnja publika provokaciju prihvaća teže nego prije desetak godina.

- Meni se nekako čini baš suprotno. Kao da publika lakše prihvaća provokacije s obzirom na vrijeme i okolnosti u kojima živimo. Sada imamo izvođače koji publiku udaraju tenisicama po glavi, ribaju sir po njima, po tome ispada da je danas teže isprovocirati ljude - govori kroz smijeh.

Nova prilika za provjeru reakcije publike stiže vrlo brzo. Brkovi će 9. i 10. listopada održati dva uzastopna koncerta u zagrebačkom Boogaloou, a iako će set-liste obje večeri biti iste, Pehar tvrdi da to ne znači da će publika dobiti dva identična koncerta. Bend će svirati nešto duže nego inače, spojiti stare koncertne favorite s većim dijelom materijala s „Duge devetke“, dok posebni gosti zasad nisu planirani.

- Nijedan naš koncert nikada nije bio isti kao neki drugi bez obzira na set-listu. Najluđe od svega je što se redovito dešava da određeni broj ljudi pohodi više naših uzastopnih koncerata bez obzira na sve. Zaista ne shvaćam kako je to moguće - kaže Pehar.

Iza Brkova je još jedno intenzivno koncertno razdoblje koje ih je odvelo daleko izvan Hrvatske i uobičajenih regionalnih ruta. Svirali su u Oslu, prije nekoliko godina stigli do Toronta, a očekuje ih i nastup u bugarskom Slivenu. Ipak, jedno odredište uporno im izmiče.

- Definitivno je to Dubai. Nažalost, zbog ratnih zbivanja već treći i zadnji put zakazujemo nastup tamo. Nadam se trećoj sreći i prestanku rata - govori nam Pehar, dodajući kako su Oslo, Toronto i Sliven mjesta za koja kao klinac nije mogao ni zamisliti da će ih posjetiti, a kamoli ondje nastupati. Jedna velika koncertna želja ipak je još neostvarena, Australija.

Sve to Brkovi i dalje rade kao potpuno neovisan bend. DIY princip koji ih prati praktički od početaka znači da uz stvaranje i izvođenje glazbe moraju voditi računa o čitavom nizu drugih poslova. Pehar se, među ostalim, prihvatio režiranja i glume u vlastitim videospotovima. Priznaje da to ponekad može biti naporno, kao i održavanje fokusa na svim segmentima djelovanja benda, ali neovisnost mu nikada nije predstavljala teret.

- Naprotiv, mogu kazati da sam malo i ponosan na to da smo samo svoji - ističe.

Gotovo dva desetljeća zajedničkog rada neizbježno znači i nesuglasice. Brkovi se, kaže, danas ponašaju gotovo poput obitelji. Povremeno se posvađaju, ali se isto tako često grle i zajedno vesele. Budući da provode mnogo vremena jedni s drugima, takva dinamika za njega nije neobična. U odnosu na ranije godine, međutim, situacija je mnogo mirnija.

- Mislim da smo sada i kao bend i kao pojedinci znatno zreliji i skloniji profesionalizmu - kaže Pehar.

Shamso69 na pozornici, Vedran Pehar kod kuće

Dok publika dobro poznaje Shamsu69, glasnog i karizmatičnog frontmena Brkova, Vedran Pehar privatno je, kaže, znatno povučeniji. Ne osjeća posebnu privlačnost prema statusu javne osobe, iako je svjestan da dio ljudi očekuje da i nakon silaska s pozornice ostane isti čovjek kojeg su upravo gledali pod reflektorima.

- Ne volim slavu, mislim da je beskorisna, ponekad i štetna. Međutim, dosta ljudi drži do toga i očekuje da budem isti kao na pozornici. Mislim da sam čovjek kao i svaki drugi i da tako treba i ostati - govori.

Njegova svakodnevica zato izgleda prilično obično. Vrijeme provodi s obitelji, mnogo sluša glazbu, povremeno kuha te prati serije i sport na televiziji. Posebnu slabost ima prema, kako ih sam naziva, "bizarnim TV sadržajima", a mnogo vremena provodi i s ekipom iz kvarta.

Prije nekoliko godina govorio je i o mirnijem životnom razdoblju tijekom kojeg je više vremena provodio u prirodi, vježbao, čitao, radio u kućnom studiju, ali i zapisivao skice za potencijalnu knjigu. Taj projekt nije nestao.

- Postoji, u pravu ste. Međutim, jako sam samokritičan kada je u pitanju spisateljstvo, tako da nisam siguran hoće li knjiga ikada ugledati svjetlo dana - otkriva.

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Razdoblje o kojem je tada govorio uglavnom se odnosilo na vrijeme pandemije. Danas je ponovno mnogo aktivniji i više se druži, iako mu samoća također odgovara jer su mu, kako kaže, tada misli bistrije.

Jedna od zanimljivosti dugovječnosti Brkova upravo je publika koju su tijekom godina okupili. Na istom koncertu mogu se susresti punkeri, metalci, rockeri, ljubitelji narodnjaka, ali i generacije koje su bend upoznale preko interneta. Kada uspoređuje današnju hrvatsku i regionalnu scenu s vremenom u kojem su Brkovi počinjali, Pehar vidi određene prednosti, ali i probleme koji su ostali neriješeni.

Danas je, smatra, mnogo lakše doći do instrumenta i pronaći prostor za probe. Ono što mu nedostaje jesu solidarnost i zajedništvo, ali posebno kvalitetnija edukacija profesionalnih glazbenika.

- Često me šokira koliko ljudi koji su duže na sceni ne poznaju osnove onoga čime se bave, a kamoli početnici. Jednostavno u gomili raznih konferencija i panela ne postoji dovoljno osoba s iskustvom koje mogu i žele prenijeti svoja iskustva na mlađe - kaže.

Ipak, nakon gotovo dva desetljeća Brkova, devet albuma, bezbroj koncerata i putovanja koja su bend odvela na mjesta o kojima njegovi članovi nekada nisu ni razmišljali, Pehar nema namjeru previše vremena potrošiti analizirajući baš svaki problem glazbene industrije.

- Život brzo prolazi, valja ga živjeti punim plućima zaključio je.