Renata pomagala Sandri, ali nije bila zadovoljna: 'Tanjur ne izgleda dobro, žao mi je...'

U MasterChef stres testu ovoga su puta sudjelovali Krunoslav Jarić, Elias Abou Haydar i Sandra Pajić, izazivačica koja pokušava izboriti svoje mjesto u MasterChef vilu. Otto Grundmann, koji je prvotno bio nominiran, ipak nije kuhao zahvaljujući odluci Antonije Rittuper da aktivira svoju karticu imuniteta, odnosno da je pokloni Ottu.

Učinila je to zbog njegovog zdravstvenog stanja:

- Ruke su mi spaljene, pa mi je potrebno da ne pogoršam situaciju - objasnio je Otto, dodavši kako ima alergijsku reakciju s plikovima i gubitkom osjeta na prstima.

Foto: Nova TV

Natjecatelji su dobili zadatak replicirati jelo 'romb' chefa Stjepana Vukadina. Stjepan je jelo kreirao za svoju razrednicu Ljiljanu Burazer, koja je osobno došla u MasterChef kuhinju. Svaki od kandidata imao je i pomoćnika: Kruno je odabrao Juricu Juraškovića, Eliasu je s galerije pomagala Selma Karić, a Sandri Renata Burić.

Izazivačica Sandra je u kuhanje unijela snažnu emociju:

- Želja da uđem u MasterChef je prevelika, ne mogu to zvati ni željom, to je san.

Foto: Luka Dubroja

No, ubrzo je imala tehničkih problema – maslac joj je zagorio, a završna prezentacija vizualno je Renati izgledala nezadovoljavajuće.

- Sandrin tanjur ne izgleda dobro, nije stavila puno komponenti. Žao mi je - kazala je Renata nakon što je isteklo vrijeme kuhanja i kad je vidjela što se nalazi na Sandrinom tanjuru. I Elias se teško nosio s pritiskom. Selma je primijetila njegovu blokadu: 'Kao da je vrijeme stalo za njega, on se zatvorio u neku vremensku kapsulu i za njega je završilo'.

Foto: Luka Dubroja

Kruno je pak radio smireno, ali sumnjao je hoće li uspjeti završiti sve komponente na vrijeme.

Za repliku jela imali su 70 minuta, no pritisak je bio daleko veći od vremenskog ograničenja. Na tanjurima se osjetila borba svakog kandidata da dokaže kako zaslužuje ostati – ili tek ući u MasterChef.

Foto: Luka Dubroja

U večeri punoj izazova, svi su dali sve od sebe, no samo će najbolji dobiti priliku nastaviti dalje. Što će reći žiri nakon kušanja, saznat ćemo u sljedećoj uzbudljivoj epizodi MasterChefa.