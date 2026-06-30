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SLAVI 43. ROĐENDAN

Dva razvoda, izdaje i tragedija koja ju je zauvijek promijenila: Evo koga je sve ljubila Cheryl

Piše Đurđica Sarjanović,
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Dva razvoda, izdaje i tragedija koja ju je zauvijek promijenila: Evo koga je sve ljubila Cheryl
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Foto: alberto terenghi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Cheryl se proslavila kao članica skupine Girls Aloud, a kasnije je ostvarila i uspješnu samostalnu karijeru. Već dugi niz godina zanimanje javnosti izaziva i zbog privatnog života. Danas slavi 43. rođendan.

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Britanska pjevačica i televizijska zvijezda Cheryl, rođena kao Cheryl Ann Tweedy 30. lipnja 1983., već više od dva desetljeća jedno je od najpoznatijih lica britanske estrade. Proslavila se kao članica popularne grupe Girls Aloud, a uspješnu glazbenu karijeru upotpunila je nizom solo hitova i angažmanima u televizijskim talent emisijama. Ipak, jednako kao što je punila naslovnice zbog glazbenih uspjeha, Cheryl je često bila u središtu pozornosti i zbog svog ljubavnog života.

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Shrvana Cheryl Cole: 'Naš sin će jednom vidjeti ovo što pišete o Liamu, molim vas, nemojte...'

Posljednjih mjeseci ponovno se našla u fokusu javnosti nakon tragične smrti bivšeg partnera Liama Paynea, s kojim ima sina Beara. Iako nakon njihova prekida nije započela novu javnu vezu, njezin ljubavni život tijekom godina obilježilo je nekoliko ozbiljnih romansi, dva braka i brojni izazovi.

Prva ozbiljna veza bila je ona s Jasonom Mackom, prodavačem namještaja s kojim je bila od 2000. do 2002. godine, prije nego što je postala poznata zahvaljujući emisiji "Popstars: The Rivals". Cheryl je kasnije priznala kako je ta veza bila vrlo burna te da je upravo ona poslužila kao inspiracija za pjesmu "Craziest Things". Ispričala je kako su svađe bile svakodnevica, a odnos je negativno utjecao na njezino psihičko i fizičko zdravlje, zbog čega je odlučila prekinuti vezu.

Nakon sudjelovanja u glazbenom natjecanju započela je vezu s Jacobom Thompsonom, kojeg je upoznala tijekom završnih audicija 2002. godine. Njihova ljubavna priča trajala je nekoliko godina, no Jacob je kasnije tvrdio kako je Cheryl, nakon što je postala članica žirija emisije The X Factor, bila pod pritiskom svog PR tima da prekine vezu kako bi izgradila poželjniji javni imidž. Unatoč prekidu, uvijek je govorio kako je ostala ista osoba kakvu je upoznao prije slave.

Cheryl Cole to separate from Ashley Cole
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Najpoznatija njezina ljubavna priča svakako je bila ona s engleskim nogometašem Ashleyjem Coleom. Par je započeo vezu 2004. godine, a vjenčali su se dvije godine kasnije. Njihov brak ubrzo su obilježili skandali zbog Ashleyjeve nevjere. Nakon prvog preljuba Cheryl mu je odlučila oprostiti, no kada su se pojavile nove optužbe o prevarama, u veljači 2010. objavila je da se razvodi zbog njegova "neprimjerenog ponašanja". Unatoč svemu, tijekom godina ostali su u korektnim odnosima, a Cheryl je više puta priznala da će Ashley uvijek imati posebno mjesto u njezinu životu zbog zajedničke prošlosti.

Nakon razvoda kratko je bila u vezi s američkim plesačem Derekom Houghom, s kojim je surađivala na plesnim koreografijama. Njihovu je romansu Derek godinama kasnije i službeno potvrdio, istaknuvši kako i danas cijeni njihovo prijateljstvo te ne želi javno govoriti o detaljima njihove veze.

Godine 2012. Cheryl je započela vezu s američkim plesačem Treom Hollowayem, kojeg je upoznala tijekom nastupa u finalu emisije The X Factor. Njihova je ljubav trajala nešto više od godinu dana, a nakon prekida Holloway je javno poručio kako će Cheryl uvijek ostati posebna osoba u njegovu životu.

Brit Awards 2018 - Arrivals - London
Brit Awards 2018 - Arrivals - London | Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Samo nekoliko mjeseci nakon prekida upoznala je francuskog ugostitelja Jean-Bernarda Fernandez-Versinija. Njihova je romansa bila iznimno brza, nakon svega 12 tjedana veze vjenčali su se 2014. godine. Međutim, brak nije dugo potrajao. Tijekom razvoda Cheryl je navela da je njegovo ponašanje ozbiljno narušilo njezino zdravlje te da je zbog stresa znatno izgubila na težini. Sud je prihvatio njezine razloge i brak je službeno okončan.

TRAGIČNO PREMINUO PJEVAČ Ljubavna priča Liama Paynea i Cheryl Cole: Bila je članica žirija, a zatim i majka njegovog sina
Ljubavna priča Liama Paynea i Cheryl Cole: Bila je članica žirija, a zatim i majka njegovog sina

Najznačajnija veza posljednjih godina bila je ona s pjevačem Liamom Payneom, bivšim članom grupe One Direction. Zanimljivo je da su se prvi put upoznali još 2008. godine kada je Liam, tada tinejdžer, nastupio na audiciji za The X Factor, u kojem je Cheryl bila članica žirija. Njihova ljubavna veza započela je tek 2016. godine, a godinu dana kasnije dobili su sina Beara.

Iako su 2018. objavili da se rastaju nakon dvije i pol godine zajedničkog života, naglasili su kako će ostati posvećeni zajedničkom odgoju sina. Cheryl je kasnije izjavila da je Liam bio jedini muškarac koji joj nikada nije bio nevjeran te da je upravo njihovo dijete postalo njezin najveći životni prioritet. Nakon prekida nije javno predstavila nijednog novog partnera, a posvetila se majčinstvu i karijeri. Prije nekoliko dana objavljeno je da će upravo njihov sin naslijediti svu imovinu svoga oca.

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