Žene oduševljene, muškarci na udaru

Dvornik: Samo hrabri muškarci mogu se uhvatiti u koštac sa ženom koja sjaji nakon 50-e

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Instagram

Danijela Dvornik je na Instagramu podijelila inspirativnu poruku o samosvijesti i energiji koju godine donose, čime je oduševila pratiteljice

Danijela Dvornik (58) dirnula je brojne pratiteljice na svojim društvenim mrežama, posebno žene starije od 50 godina. Progovorila je o ljepoti, samosvijesti i snazi koju žene razvijaju s godinama. 

- Žene ne gube svoju ljepotu sa starošću, gube naivnost i spremnost da toleriraju gluposti. Ne podnose površnost, žele dubinu, prisutnost i istinu. Žena nakon 50-e može sjajiti najljepšim svjetlom. Ljepota je u energiji, ljepota je sjaj u njenim očima, ljepota je u duši i njenoj samosvijesti. Takva žena nosi najveću snagu sasvim prirodno i nenametljivo - napisala je Danijela.

- Sve su to stvari koje danas većinu muškaraca nesvjesno plaše, samo hrabri i prosvijetljeni mogu se uhvatiti u koštac s takvom ženom. I zato, svijetlite vašim sjajem na najjače. Neka vas ne vrijeđa što će vas oni, kojima ste nedostižni, prozvati 'starom' jer je tako lakše - dodala je Dvornik, a u komentarima su odmah krenule brojne reakcije obožavateljica. 

Foto: Instagram/Danijela Dvornik

'Bravoooo', 'Kraljica', 'Što starija kao vino', 'Mudra i oku privlačna', 'Prelijepo izgledate', 'Super', 'Bravo Kraljice', samo su neki komentara.

Nedavno je privukla pažnju i kada je objavila fotografije na kojima je pozirala s mlađom sestrom Anom. Također, redovito se pohvali i fotografijama iz teretane, gdje redovito vježba.

Foto: Instagram/screenshot

