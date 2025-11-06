Džemila Dilberović: 'Zbog mene misica Laura nosi Crveni koralj. Jako smo svi ponosni na nju!'

Dubrovkinja Džemila Dilberović, modna dizajnerica iza brenda Lella Design, već je dobro poznato ime među ljubiteljima unikatne mode i profinjene estetike. Njezine kreacije prepoznatljive su po spoju elegancije i emocije, a svaka haljina nosi vlastitu priču, utkane sate ručnog rada i djelić Džemiline osobnosti.

“Za mene moda nije samo odjeća, nego način izražavanja bez riječi”, kaže Džemila otkrivajući da svaku novu kolekciju stvara kao poglavlje osobne priče - one u kojoj se žene kroz odjeću osjećaju snažno, posebno i istinito.

“Želim da svaka haljina podsjeti ženu tko je - i koliko vrijedi.”

Foto: Jure Paljetak

Iza njezina imena ne stoje samo estetski dometi, nego i snažna ljudska nota. Džemila i njezin tim često sudjeluju u humanitarnim projektima, vjerujući da kreativnost ima pravi smisao tek kad se dijeli i koristi za dobrobit drugih.

“Moda može biti lijepa i humana - to nije kontradikcija, to je njezina najveća vrijednost”, naglašava dizajnerica.

Za ovu sezonu pripremila je posebnu kolekciju za humanitarnu modnu reviju “MISSION”, koju je organizirala Laura Gnjatović, aktualna Miss Universe Hrvatske. Kolekcija obuhvaća 24 unikatne haljine izrađene od luksuznih materijala - čipke, svile i finih tkanina koje prate pokret tijela poput daha. Svaka kreacija je hommage ženskoj ljepoti, eleganciji i snazi, a svaka nit nosi emociju - onu koju ne možete kupiti, samo osjetiti.

Središnji dragulj kolekcije nosi simbolično ime “Crveni koralj” - haljina inspirirana prirodnim bogatstvom hrvatskog Jadrana. Kroz nju je Džemila spojila tradiciju i suvremeni luksuz, stvarajući komad koji doslovno diše morem. Ručno izrađeni detalji podsjećaju na koraljne formacije, a blagi sjaj perlica priziva svjetlucanje mora pod suncem. Rubovi rukava i dekoltea oblikovani su tako da izgledaju poput valova koji dodiruju obalu - profinjeno, nježno, ali s jasnoćom snage.

“Kad smo završile posljednji detalj i pogledale se, znale smo - to je to,” prisjeća se Džemila s osmijehom i dodaje: “Naš ‘Crveni koralj’ nije samo haljina, to je emocija, priča o našemu moru, o ženstvenosti i životu. Kao da u njoj kuca srce Jadrana”.

Suradnja s Laurom Gnjatović dogodila se prirodno, kroz preporuku Ore Ivanišević, bivše Miss Universe.

Foto: Jure Paljetak

“Zahvalna sam Ori na toj preporuci jer mi je omogućila da radim s Laurom - toliko je jednostavna, a opet zrači nekom posebnom snagom. Takve žene inspiriraju”, dodaje Džemila.

Laura, kaže, ima stil koji spaja eleganciju i ženstvenost, a njezin karakter - nasmijan, vedar i ustrajan - savršeno odražava duh kolekcije.

“Kad Laura obuče haljinu, ne trebate scenografiju - sve se već događa,” dodaje kroz smijeh Džemila i nastavlja: “Jedino što još fali je da haljina sama zatraži selfie”.

Kroz svoj rad Džemila Dilberović pokazuje da moda može biti više od trenda - može biti most između ljepote i humanosti, između tradicije i suvremenog izraza. Haljina “Crveni koralj” nije samo modni izričaj, već i oda hrvatskom identitetu: moru, kulturi i prirodnoj ljepoti.

”Cilj mi je da kroz dizajn prenesem duh našeg podneblja na svjetsku scenu, da kroz svaku kreaciju provučem nit ponosa, predanosti i ljubavi prema modi - i prema domovini”, kaže Džemila.

Na kraju, uz osmijeh i toplinu koja se osjeti u svakoj njezinoj rečenici, dodaje: “Od srca želim sreću našoj Miss Universe Lauri Gnjatović. Ponosni smo na tvoju eleganciju, predanost i način na koji predstavljaš Hrvatsku. Zablistaj na svjetskoj pozornici - kao što si već osvojila naša srca”.