Obavijesti

Show

Komentari 0
BLIŽI SE VJENČANJE

Ed Kelce otkrio što misli o budućoj snahi Taylor Swift

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Ed Kelce otkrio što misli o budućoj snahi Taylor Swift
4
Foto: Profimedia/ilustracija

Svjetski popularna pjevačica Taylor Swift i igrač američkog nogometa Travis Kelce ovog ljeta će nakon tri godine veze stati pred oltar

Admiral

Ed Kelce, otac Travisa i Jasona Kelcea, prisustvovao je na godišnjem dobrotvornom događaju u organizaciji njegova sina Jasona pod nazivom 'Team 62' gdje cilj prikupljanje sredstava za zakladu 'Eagles Autism Foundation'. Ondje se osvrnuo na sve skorije vjenčanje sina Travisa te na buduću snahu, Taylor Swift, za koju ima samo riječi hvale.

- Jako sam uzbuđen. Ona je stvarno draga i topla osoba. Prava je cura iz susjedstva - rekao je Ed za Fox 29 Philly.

Dugo iščekivano vjenčanje trebalo bi biti već ovoga ljeta. Par je svoju vezu potvrdio u listopadu 2023., a zaruke su potvrdili zajedničkom objavom na Instagramu u kolovozu prošle godine. 

Travis je navodno ovog mjeseca već proslavio svoje skoro vjenčanje momačkom zabavom koja je uključivala odlazak u The Birds Street Club, koncert Chrisa Lakea, NASCAR utrku te mnoge druge aktivnosti. 

NFL: AFC Championship-Buffalo Bills at Kansas City Chiefs
Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS

- Taylor je imala iznimno ispunjenu i zahtjevnu godinu i stvarno je ponosna na sve što je postigla. Radila je iznimno naporno i njezin raspored bio je krcat, ali unatoč svemu Travis i ona puno ulažu u svoju vezu. Stvarno podržavaju jedno drugoga i razumiju izazove koji dolaze s poslovima kojima se oni bave. Kad god to mogu oni izdvoje vrijeme jedno za drugoga i stvarno cijene to vrijeme provedeno nasamo - rekao je izvor blizak paru krajem prošle godine za magazin People

SLAVNA VJENČANJA Taylor Swift i Travis žele tajnu ceremoniju, a medeni mjesec možda provedu baš u Hrvatskoj
Taylor Swift i Travis žele tajnu ceremoniju, a medeni mjesec možda provedu baš u Hrvatskoj

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bianca na rođendansku zabavu stigla u grudnjaku i tangama, muž Kanye ju hranio trešnjom
SVE JOJ SE VIDI

Bianca na rođendansku zabavu stigla u grudnjaku i tangama, muž Kanye ju hranio trešnjom

Bianca Censori, koja je poznata po tome da kod nje nema cenzure što se tiče golišavih izdanja, ovog je puta otišla korak dalje i na rođendanu svog prijatelja se pojavila u donjem rublju
Tko je djevojka koju je Gvardiol ljubio i grlio nakon utakmice?
ATRAKTIVNA PLAVUŠA

Tko je djevojka koju je Gvardiol ljubio i grlio nakon utakmice?

Proslavljeni hrvatski nogometaš u vezi je sa studenticom Lu Mastrović. Ona ga je bodrila s tribina, a pobjedu su proslavili zagrljajima i poljupcem
Najavili koncert iznenađenja! U Arenu Zagreb po prvi put stiže - tko? Evo što se zna o izvođaču
SVE JE JOŠ TAJNA

Najavili koncert iznenađenja! U Arenu Zagreb po prvi put stiže - tko? Evo što se zna o izvođaču

Ulaznice za koncert koji će biti 20. veljače iduće godine su već dostupne za kupnju, iako je izvođač i dalje tajna!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026