Ed Kelce otkrio što misli o budućoj snahi Taylor Swift

Ed Kelce, otac Travisa i Jasona Kelcea, prisustvovao je na godišnjem dobrotvornom događaju u organizaciji njegova sina Jasona pod nazivom 'Team 62' gdje cilj prikupljanje sredstava za zakladu 'Eagles Autism Foundation'. Ondje se osvrnuo na sve skorije vjenčanje sina Travisa te na buduću snahu, Taylor Swift, za koju ima samo riječi hvale.

- Jako sam uzbuđen. Ona je stvarno draga i topla osoba. Prava je cura iz susjedstva - rekao je Ed za Fox 29 Philly.

Dugo iščekivano vjenčanje trebalo bi biti već ovoga ljeta. Par je svoju vezu potvrdio u listopadu 2023., a zaruke su potvrdili zajedničkom objavom na Instagramu u kolovozu prošle godine.

Travis je navodno ovog mjeseca već proslavio svoje skoro vjenčanje momačkom zabavom koja je uključivala odlazak u The Birds Street Club, koncert Chrisa Lakea, NASCAR utrku te mnoge druge aktivnosti.

Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS

- Taylor je imala iznimno ispunjenu i zahtjevnu godinu i stvarno je ponosna na sve što je postigla. Radila je iznimno naporno i njezin raspored bio je krcat, ali unatoč svemu Travis i ona puno ulažu u svoju vezu. Stvarno podržavaju jedno drugoga i razumiju izazove koji dolaze s poslovima kojima se oni bave. Kad god to mogu oni izdvoje vrijeme jedno za drugoga i stvarno cijene to vrijeme provedeno nasamo - rekao je izvor blizak paru krajem prošle godine za magazin People.