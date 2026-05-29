Taylor Swift i Travis žele tajnu ceremoniju, a medeni mjesec možda provedu baš u Hrvatskoj

Priča o vezi između Taylor Swift i Travisa Kelcea već gotovo tri godine dominira svjetskim medijima, a posljednjih mjeseci posebno su se intenzivirale priče o njihovim zarukama i mogućem vjenčanju. Njihova ljubavna priča počela je 2023. godine, kada je zvijezda američkog nogometa i jedan od najpoznatijih sportaša NFL-a javno priznao da je pokušao upoznati Taylor nakon njezinog koncerta u srpnju u Kansas Cityju tijekom “Eras Toura”. Tada joj je u backstageu želio dati osobnu, ručno izrađenu prijateljsku narukvicu, no nije uspio doći do nje jer najpoznatija glazbena izvođačica na svijetu prije i poslije koncerta ne prima goste kako bi sačuvala glas za trosatni nastup.

- Htio sam joj dati “friendship bracelet” sa svojim brojem telefona, no nisam mogao doći do nje. Ona ne upoznaje baš svakoga... pa sam to shvatio osobno - našalio se tada Travis u podcastu “New Heights”, koji vodi sa svojim bratom Jasonom.

No, već u rujnu 2023. Taylor se pojavila na utakmici Kansas City Chiefsa i sjedila uz Travisovu majku Donnu, što je praktički potvrdilo vezu.

Swift je u intervjuu za TIME krajem 2023. godine prvi put detaljnije progovorila o početku svoje veze s Kelceom, otkrivši da je sve krenulo vrlo spontano nakon izjave u njegovom podcastu.

- Sve je počelo kada me Travis preslatko javno prozvao u svom podcastu, što sam smatrala totalno ‘cool’ i hrabrim. Počeli smo se družiti odmah nakon toga. Do trenutka kada sam došla na prvu utakmicu već smo bili par - rekla je tada opisavši njihov odnos riječima: “Jednostavno smo ponosni jedno na drugo. Travis svima podiže energiju i atmosferu.”

S druge strane, Travis je u više navrata javno govorio koliko ga veza ispunjava, a jedna od njegovih najpoznatijih izjava glasi: “Najsretniji sam što sam ikada bio.”

Od tada su postali jedan od najpraćenijih parova na svijetu. Taylor je redovito dolazila na NFL utakmice, dok je Travis putovao na njezine koncerte diljem svijeta.

Najveća vijest stigla je u kolovozu 2025. godine kada su službeno potvrdili zaruke. Prema pisanju stranih medija, Travis je zaprosio Taylor tijekom romantičnog događaja u Missouriju, a nekoliko dana kasnije objavili su fotografije i kratku potvrdu na društvenim mrežama.

Iako par nikada nije javno otkrio točnu lokaciju zaruka, prosidba je bila vrlo intimna i daleko od očiju javnosti. Naime, Travis je želio potpuno izbjeći medijski spektakl i organizirati taj trenutak samo za njih dvoje i najužu obitelj.

Odmah nakon zaruka krenule su špekulacije o datumu i lokaciji vjenčanja. Najviše se spominjalo da bi ceremonija mogla biti održana tijekom ljeta 2026. godine, a kao moguća lokacija navodio se luksuzni resort Ocean House u Rhode Islandu, blizu mjesta Watch Hill gdje Taylor ima poznatu vilu. No, celebrity planerica Tara Guérard javno je demantirala te glasine rekavši da ona tog datuma organizira drugo vjenčanje na istoj lokaciji.

Neki izvori bliski paru pak tvrde da najpoznatiji par na svijetu želi “vrlo privatno vjenčanje” i da neće dopustiti veliki medijski cirkus.

Ipak, brojni američki tabloidi tvrde da se planira luksuzno celebrity vjenčanje s više od 300 gostiju. U početku se navodno razmišljalo o maloj ceremoniji samo za obitelj i najbliže prijatelje, ali su kasnije počeli razmatrati veću proslavu.

Među potencijalnim uzvanicima najčešće se spominju Selena Gomez, Blake Lively, Ryan Reynolds, Jack Antonoff, Brittany Mahomes te brojne NFL zvijezde i glazbenici. No, mnogi prijatelji para počeli su javno izbjegavati pitanja o vjenčanju. Primjerice, producent Jack Antonoff vrlo je neugodno reagirao kada su ga novinari pitali o datumu ceremonije, dok je Travisov trener Andy Reid u šali rekao da se nada da će mu smoking još uvijek pristajati kada dođe taj veliki dan.

Taylor navodno ima ogromnu kontrolu nad svim detaljima organizacije. Nekoliko izvora tvrdi da želi maksimalnu privatnost i da čak ni dio Travisove obitelji nema potpuni uvid u planove. To je dovelo do glasina da je organizacija izuzetno tajna, s mogućnošću da lokacija bude otkrivena gostima tek neposredno prije ceremonije.

Velika pažnja posvećuje se i Taylorinom zaručničkom prstenu, koji je prvi put javno pokazala tijekom nekoliko zajedničkih izlazaka s Travisom, uključujući NBA utakmicu u Clevelandu u svibnju 2026. godine.

Prema procjenama američkih jewelry stručnjaka, vrijednost luksuznog prstena kreće se od oko 550 tisuća pa sve do 1,2 milijuna dolara, ponajviše zbog veličine dijamanta, ručne izrade i činjenice da je riječ o unikatnom komadu koji je za mladenku dizajnirao slavni Kindred Lubeck.

Što se tiče same ceremonije, mediji nagađaju da bi mogla biti spoj “old money” estetike (stila koji imitira izgled i način života starih bogatih obitelji, odnosno tihe profinjenosti u kojoj se bogatstvo ne mora dokazivati) i luksuzne moderne elegancije. Također postoje nagađanja da bi vjenčanje moglo trajati više dana, uključujući privatnu ceremoniju za obitelj i poseban veliki party za celebrity goste.

Kada je riječ o medenom mjesecu, tu zasad nema potvrđenih informacija. Ipak, američki mediji spekuliraju da bi par mogao odabrati neku vrlo privatnu europsku destinaciju ili luksuzni resort daleko od javnosti. Taylor i Travis posljednjih godina često putuju u Italiju, Francusku i na Bahame, pa se upravo te lokacije najčešće spominju kao potencijalne destinacije za medeni mjesec, a nije isključena ni Hrvatska.

Naime, poznato je da Travis Kelce ima korijene upravo u Lijepoj Našoj i to preko majčine strane obitelji koja potječe iz Gorskog kotara. Točnije, njegova majka Donna Kelce (rođ. Blalock) ima hrvatske korijene preko svoje bake i prabake Marie Štajduhar, koja je bila kći hrvatskih iseljenika Georgea (Juraja) Štajduhara i Mary Jurković, koji su živjeli u selu Vele Drage prije nego što su početkom 20. stoljeća emigrirali u SAD. Upravo zbog tog porijekla, braća Kelce u nekoliko su navrata javno govorila da imaju “hrvatsku krv”.

Mještani zelenog srca Hrvatske stoga su slavnog nogometaša i hrvatsku snahu simbolično pozvali da ih posjete, u nadi da bi upravo Vele Drage u Gorskom kotaru mogle postati jedna od njihovih budućih destinacija, odluče li i Hrvatsku uvrstiti u svoj medeni mjesec.

No, osim svjetskih zvijezda i hollywoodskog glamura, ove će godine sudbonosno “da” izreći i brojna poznata domaća lica.

Ervin Mujaković, bivši natjecatelj regionalnog “Big Brothera”, koji je prije 11 godina bio jedan od najvećih miljenika žena, uskoro planira stati pred oltar sa samozatajnom bivšom Miss Slovenije. Upoznali su se u njegovom rodnom Sarajevu tijekom njezinih predavanja iz beauty industrije. Ervin je priznao kako ga njegova odabranica, koja danas uspješno vodi posao u području estetike, kozmetike i dermatologije, nije osvojila samo izgledom, već iskrenošću i pozitivnim stavom.

Par je u vezi gotovo šest godina, a zaručili su se u travnju u luksuznom restoranu u Sloveniji, uz ručak, vino i laganu glazbu.

- Baš se pozitivno iznenadila i bila je presretna - rekao je tada Ervin.

Veliku svadbu nikad nisu zamišljali pa umjesto pompe žele intimnu ceremoniju u uskom krugu najbližih, a vjenčanje bi se trebalo održati već ove godine. Važno im je da atmosfera bude opuštena, uz mirniju i laganiju glazbu, a 170 kilograma težak bodybuilder priznaje da toga dana neće paziti na strogi režim prehrane.

- To je poseban dan za nas pa će sve biti opušteno. Tada se jede baš sve - poručio je.

Martin Erlić ovog će se petka oženiti svojom dugogodišnjom partnericom Nikolinom, a sudbonosno “da” par će izreći prije proslave u resortu Crvena Luka Resort u Biogradu. Hrvatski reprezentativac tako će promijeniti bračni status neposredno prije Svjetskog prvenstva.

Erlić se trenutačno nalazi u Rijeci na pripremama hrvatske reprezentacije, no u dogovoru s izbornikom dobio je slobodan dan za vjenčanje, nakon čega se vraća na treninge u reprezentativni kamp.

Martin i Zadranka zaručili su se prije jedanaest mjeseci, također u Biogradu, a zajedno su već duže vrijeme. Nikolina je kći poznatog gitarista Rikarda Perkovića pa se očekuje da će upravo on glazbom dodatno podići atmosferu na slavlju.