Edina Pršić pričala nam je o CMC festivalu: 'Ima svega! Jedne se godine pjevačica nije pojavila'

Na Laganini FM došla je još kao studentica, s namjerom da prikupi iskustvo, no zaljubila se u radijski posao i tamo zadržala više od pet godina. Voditeljica i glumica Edina Pršić (30) zato nedavnu odluku o odlasku, napuštanju jutarnjeg showa sa Sašom Bunetom i posvećivanju novim projektima nije donijela preko noći.

- Radila sam produkciju, uređivala emisiju, ugošćavala razne stručnjake, hrabre i inspirativne žene, vodila sve šihte, vikend, popodne i na kraju tri godine jutrarnji show zajedno sa Sašom. Sad je to preuzeo kolega Dinko Putrić, koji je prije toga vodio popodnevnu šihtu, a popodne je preuzela Mia Elliot. Sigurno da nam se nije bilo lako oprostiti od showa, ali ono najljepše od svega je da smo Saša i ja smo kroz te tri godine postali jako dobri prijatelji - govori Edina koja je jedno vrijeme radila emisiju o hrabrim ženama, a posebno je upamtila jednu od zadnjih gošća - akademkinju Vidu Demarin.

Foto: Privatni album

- Genijalna žena vedrog duha, zadivljujućeg način razmišljanja o životu, filozofiji koji također zagovara i dr. Joe Dispenza, u koju ja osobno vjerujem - da velika snaga leži u nama samima i da se pomoću naših misli možemo razboljeti, ali i iscijeliti. Njene intervjue od srca preporučam - kaže. Ovo je sedma godina njenog voditeljskog angažmana na CMC festivalu koji se ove godine održava početkom lipnja...

- Baš smo se nedavno Petko i ja zezali - pa valjda nam neće sedma biti krizna, kako obično prognoziraju, haha! Godišnje imamo dva festivala; zabavne glazbe u Vodicama te krajem kolovoza festival pop-rock glazbe u Slavonskom Brodu. Festival u Vodicama se live prenosi na CMC Televiziji što je velik voditeljski izazov, ali i dragocijeno iskustvo - tri sata live programa s nevjerojatno profesionalnom ekipom. Puno je izvođača pa ujedno bude i puno nepredviđenih situacija. Recimo jedne godine smo trebali najaviti pjevačicu koja se nije pojavila pa smo se snalazili u zadnji čas i mijenjali redoslijed. Prvog festivala se uvijek rado sjetim - taj dan sam slavila i rođendan pa su me Petko i David Temelkov iznenadili velikom tortom na pozornici, a cijela vodička riva mi je pjevala rođendansku pjesmu. To ću zauvijek pamtiti - prisjeća se Edina koja se s kolegama druži izvan posla koliko joj dopuštaju obaveze. Kojih ima - mnogo...

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Osim voditeljskog angažmana, bilo je tu i glumačkih uloga, jer je uz novinarstvo, to još jedna njena velika ljubav.

- Gluma je tu cijelo vrijeme. Odazivala sam se na audicije, snimala serije poput "Samo ti pričaj", brojne reklame, imala neke epizodne uloge u stranim filmovima i slično. Tu je također bila i epizodna uloga pjevačice Sanje u seriji Dnevnik velikog Perice, za koju sam čak obojala kosu u smeđe. To je po mojem mišljenju jedna od najboljih hrvatskih serija ikada. Zbog posla na radiju nije bilo vremena za sve, međutim, nisam isključiva i ne planiram previše, ponekad treba pustiti život da te iznenadi. Vidjet ćemo što budućnost nosi - kaže Edina koja za sebe kaže da u sebi ima jednog introverta i jednog ekstroverta. Ponekad joj odgovara veliko društvo, no isto tako u nekim trenucima joj godi samoća i mir... U lipnju puni trideset i jednu godinu, a već je upila brojne životne lekcije - o zahvalnosti, prolaznosti vremena, da se u životu ništa ne podrazumijevam, da prepoznaje situacije i ljudi koji crpe energiju...

- Ne volim promjene, ali iznova se trudim izlaziti iz svoje zone komfora i biti hrabra u nekim odlukama koje zahtijevaju upravo to - promjenu. Trudim se biti svaki dan što bolji čovjek - otkriva Edina. Predaje i Komunikologiju i pedagogiju na Europskom sportskom učilištu.

- Iznimno uživam u prenošenju znanja i najveći vjetar u leđa mi je kad dobijem neki pozitivan "feedback" polaznika da ih je moje predavanje inspiriralo ili da su naučili nešto korisno i novo. Moderiram konferencije, razne evente, a zadnji veći projekt koji sam moderirala bila je konferencija najveće svjetske kemijske tvrtke iz Njemačke, to je zapravo bilo natjecanje u inovacijama - kaže Edina. U odličnoj je formi, zahvaljujući tome što puno pažnje posvećuje tjelesnoj aktivnosti.

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

- Trudim se koliko uspijem zdravo jesti i vježbati. Ponekad nedostaje discipline i volje kao vjerojatno i svima, ali treba pobijediti sebe. Dan po dan. Igrala sam odbojku dvanaest godina i nikako se poslije toga nisam pronalazila u treninzima kao što je odlazak u teretanu i slično. Prije godinu dana šogorica mi je rekla za F45 trening; to su funkcionalni, grupni treninzi koji traju po 45 minuta pod stručnim vodstvom trenera. Zahvaljujući više od 5000 različitih pokreta u 50 vrsta programa, koje je razvio globalni atletski tim, vježbe se nikad ne ponavljaju. To je zapravo fitness franšiza u svijetu a većinski vlasnik je Mark Wahlberg. Predstavljaju mi izazov jer treninzi nisu lagani, trener te prati cijelo vrijeme a postoje i određeni izazovi te targeti koje trebate dostići na treningu pa mi i to daje onaj osjećaj "natjecanja" - govori nam Edina koja je zajeno sa suprugom unazad nekoliko godina iz prehrane izbacila meso.

- Prakticiramo vegetarijansku prehranu ali jedemo ribu i morske plodove. Pokušavam kuhati i jesti što zdravije, ali naravno da ponekad pojedem i fast food ili nešto što mi u tom trenu predstavlja veliki gušt, a nije baš najbolje, kao recimo slatkiši. Važan je balans. Što se tiče beauty rutine; obavezno čišćenje lica ujutro i navečer, nakon toga hidratantni serum, krema i SPF. Od kozmetike lagani puder ili BB krema, rumenilo, maskara i ruž. To je onako za svaki dan. Trudim se barem jednom mjesečno otići na neki neinvazivan tretman poput HydraFaciala - kaže mlada voditeljica. Od stresa se opušta provodeći vrijeme u prirodi.

Foto: Privatni album

- Volim šumu, obilaziti razne staze i otkrivati našu divnu Hrvatsku. Oduševila me Staza sedam slapova u Istri te staza Life on Mars Trail na Pagu. Odlazak u saunu je također jedna od omiljenih aktivnosti za relaksaciju i mir, naročito nakon nekog napornijeg tjedna ili dana. Čitam, gledam serije i filmove. Nestrpljivo čekam da dođe nova sezona House of the Dragon koja je najavljena za lipanj ove godine. To je prednastavak serije Game of Thrones, smještenom dvestotinjak godina ranije - priča nam Edina. Najveća joj je podrška u životu joj je obitelj i suprug Stjepan.

Foto: Privatni album

- Imam dvije starije sestre koje sam uvijek gledala kao neke uzore, od njih učila i tražila savjete. Sad kad sam i ja odrasla ponekad i one mene traže koji savjet, pa me tu i tamo poslušaju, haha. Tu su moji roditelji, najbliži prijatelji, i moj Stjepan. Zajedno koračamo ovim ludim putovanjem zvanim život evo već jedanaestu godinu, od toga ćemo uskoro proslaviti treću godišnjicu braka. On je moj stup, moja snaga, mir i ogromna ljubav. Beskrajno sam zahvalna na životu kakav imamo i živimo - zaključuje Edina.