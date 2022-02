Smrt bivše natjecateljice 'Ljubav je na selu' Anja Boronjek (37) šokirala je Novu Gradišku. Nju su zajedno sa Tihomirom Kmezićem (40) pronašli mrtve u obiteljskoj kući, a sumnja se da ih je ugušio ugljični monoksid iz peći na pelet. Anja je bila samo jedna u nizu simpatičnih i karizmatičnih lica u reality showovima koje su gledatelji upoznali. Kao i za nju, za neke su natjecatelje navijali, glasovali, bodrili ih do pobjede i glavnih nagrada. Tim više su se ražalostili nad tužnim sudbinama koje su ih zadesile nakon showa...

POGLEDAJTE VIDEO:

Danijel Mihaljčić

Zagrepčanin Danijel Mihaljčić preminuo je u 48. godini od posljedica srčanog udara. Danijel je sudjelovao u petoj sezoni showa 'Život na vagi' koja se emitirala prošlu jesen.

Bio je elektrotehničar po zanimanju i ponosni otac sina Marla i kćeri Mei. U braku je bio 24 godine, a zadnje mjesece života uživao je sa svojom zaručnicom Matildom.

U showu je bio uporan, odlučan smršavjeti, ali zbog zdravstvenog stanja i ozljede odlučio je izaći iz 'Života na vagi' te nastaviti nešto lakšim tempom prema svom cilju. Debljati se počeo zbog pomanjkanja posla, što je uzrokovalo neslaganje u obitelji te kasnije i rastavu braka. Sve je to na Danijela djelovalo tako da je stres počeo liječiti hranom koja ga je smirivala.

- Bilo je jako lijepo u showu, ali moram skinuti još kilograma. Moj je cilj doći do 110, 115 kilograma. Ma, bitno mi je zdravlje da normalno funkcioniram - rekao je Danijel kad je došao na snimanje showa u finale. Vaga mu je tada pokazala 33,2 kilograma manje.

Vanja Žikić

Varaždinka Vanja sudjelovala je u trećoj sezoni 'Života na vagi'. Imala je 30 godina. Umrla je 2020. u riječkoj bolnici nakon što se pet dana borila s bakterijskom upalom pluća. Vanja je u show ušla sa 140 kilograma, a svojedobno je govorila kako joj roditelji nikada nisu bili podrška u skidanju viška kilograma. Nedostajalo joj je, kako je pričala, da je netko pogura naprijed. Jednom nam je prilikom otkrila kako prije mršavljenja nije mogla zavezati tenisice, voziti bicikl, obući traperice, penjati se uzbrdo... Priznala je kako bi bila najsretnija kada bi uspjela stati u traperice konfekcijskog broja manjeg od XL.

Nakon izlaska iz showa nastavila je trenirati. Družila se i s natjecateljima s kojima je bila u kući. Osim toga, ostvarila je svoju najveću želju - pronašla je ljubav i bila voljena.

Damir Leskovec

Kandidat prve sezone showa 'Život na vagi' preminuo je 2020. u 49. godini. Tužnu vijest potvrdila nam je tada njegova kći Valentina.

- Na kisiku je bio dulje vrijeme radi problema s disanjem i dotokom kisika u krvi, imao je teži moždani prije tjedan dana i odmah je Hitnom dovezen na Sveti Duh - rekla nam je Valentina.

Damir je bio obućarski tehničar po zanimanju, a u emisiji se prije četiri godine predstavio kao samohrani otac iz Zagreba. Supruga mu je bila umrla prije 15 godina. Unatoč lošem zdravstvenom stanju radio je kao vozač i zaštitar kako bi kćeri pružio što kvalitetniji život i podigao je na noge. U show je ušao sa 173,9 kilograma. Za njega to nije bila igra, već, kako je priznao, pitanje života i smrti.

- Ja sam bio kandidat koji je u ovaj show ušao u najgorem zdravstvenom stanju. Doktor mi čak nije savjetovao da sudjelujem, ali morao sam nešto napraviti - rekao je svojedobno Damir.

Govorio je kako je sam kao i većina drugih kandidata koji su u showu, prošao neku vrstu maltretiranja i ponižavanja zbog kilograma.

- Namjerno bih u autobusu sjeo na mjesto gdje su još četiri mjesta. I nitko ne želi sjesti kraj vas jer eto valjda je debljina zarazna. I ljudi vas preziru. I to mi je bio još jači motiv - govorio je Leskovec.

Saša Vujnović

Na gradilištu u Rijeci tog kobnog 13. ožujka 2020. poginuo je Saša Vujnović, pobjednik šeste sezone reality showa 'Farma'. Imao je samo 28 godina, a tužne vijesti tad nam je potvrdila njegova partnerica Ivana Povž.

Bila je trudna i samo dva tjedna kasnije na svijet je donijela četvrto dijete, odnosno drugo koje je proizašlo iz ljubavi s farmerom Sašom. Tuga i bol zbog svega što se dogodilo nisu se smanjili i upitno je hoće li ikad, priča nam njegova Ivana. Kad je mislila da ne može gore, dogodila se pandemija korona virusa pa je, umjesto da malo i izađe na zrak te makne misli s tog tragičnog događaja, cijelo vrijeme bila u kući i patila gledajući njihove slike, zajedničke uspomene...

- Dani tako sporo idu, a opet tako brzo. Našu kćer je ovo najviše pogodilo. Kad vidi njegovu sliku, onda ga zove, čeka ga i on nikako ne dolazi. To me svaki dan slomi - kroz suze nam je pričala Ivana, koja sad sama brine o sinu (7) i kćeri (4) iz prijašnje veze te kćeri (2) i 11-mjesečnom sinu koje je dobila sa Sašom. Govori nam da nikad nije radio razliku među djecom i da je obožavao maziti se s njima.

- Super su se slagali pa mi je tim više teško kad me pitaju gdje je tata. Tad im moram lagati. Kažem da je tata na terenu, da radi. Oni su mali pa još ni ne shvaćaju koliko dugo ga nema. Najstariji razumije, ali mlađi ne. I bolje da nemaju predodžbu o tome zašto ga nema tako dugo - pojasnila nam je. Upravo djeca su ta koja joj daju snagu za dalje. Da nema njih, odavno bi se povukla u sebe i tugovala do kraja života. Ovako je oni motiviraju za dalje.

Edita Ptičar

Edita je poginula u prometnoj nesreći sredinom prosinca 2018. Bilo joj je svega 24 godine. Automobilom, kojim je upravljala, sletjela je s ceste i preminula na mjestu nesreće. Gledatelji je pamte kao dobru dušu showa 'Farma'.

- Iako je otišla prerano, za Editu bi uvijek bilo rano da nas napusti. Zahvaljujemo dragom Bogu na njezinom životu - rekao je svećenik na pogrebu.

Kao djevojčica Edita je slobodno vrijeme posvetila rukometu u Osnovnoj školi Đure Deželića u Ivanić Gradu, koju je i sama pohađala. U osmom razredu nastupila je na županijskom natjecanju iz rukometa i s ekipom je osvojila prvo mjesto. Razrednik viših razreda osnovne škole, Ivica Gregurec, imao je samo riječi hvale za bivšu učenicu.

U slobodno vrijeme plesala je folklor i volontirala u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, a radila je i kao konobarica. Kako je istaknula prije showa, voljela je prirodu, rolanje i spontane izlaske. Sebe je opisivala kao romantičnu dušu koja nije nimalo sramežljiva. Najviše se bojala da jednog dana ne ostane sama, neudana i bez djece.

Katica Pučnik

U 'Farmi' se 2016. natjecala Katica Pučnik iz Zagreba. Katica je preminula u studenom 2019. nakon duge i teške bolesti, a tužnu vijest potvrdila je obitelj. Bilo joj je 62 godine.

- S velikom tugom i žalošću obavještavamo sve prijatelje da je naša draga majka preminula - napisale su tada njezine kćeri Andrea i Ana na društvenoj mreži.

Umirovljena Katica je u showu provela nešto više od mjesec dana, a sebe je opisala kao pravednu i radišnu. Na sudjelovanje u showu se odvažila kako bi preispitala svoje granice izdržljivosti te upoznala način života kojim su živjeli ljudi prije tehnologija.

U realityju je bila posebno bliska s Barbarom Peterčić koju je nazivala svojom 'farmerskom kćeri'. Od nje je ispala u dvoboju, a tada je rekla kako je i bilo vrijeme da se vrati svojoj kući.

Josip Vodička

Natjecatelj showa 'Ljubav je na selu' Josip Vodička preminuo je početkom 2020. u 32. godini. Tužnu vijest potvrdio nam je njegov otac Damir.

- Bio je mlad. Samo je zaspao. Došla je Hitna pomoć, tri doktora su mu pokušala pomoći, ali nisu uspjeli. Sumnjaju da je u pitanju srce, ali neće biti obdukcije - rekao nam je tada Damir u suzama. Josip, kojeg su prijatelji od milja zvali Joka, bio je vlasnik OPG-a u Požegi. Sam je brinuo o ovcama i svinjama. Imao je i voćnjak i zemlju na kojoj je sadio pšenicu, kukuruz, soju i suncokret.

Josip je volio voziti motore, a godinama je bio član lokalnog DVD-a.

- Bio je dobar dečko. Uskakao je kad god je trebalo - rekli su nam tada njegove kolege iz DVD-a.

Angie Garany

Angie se natjecala u reality showu 'Farma' te bila u emisiji 'Trenutak istine', a 2010. godine stradala je u teškoj prometnoj nesreći. Njezin dečko, profesor psihologije i DJ, Daniel Jurić poginuo je na licu mjesta. Vozili su se iz Zadra prema Zagrebu. Angie je s teškim ozljedama mozga, opasnim po život, tada bila odvezena u karlovačku bolnicu. Bila je u komi devet mjeseci i svi su vjerovali kako će se izvući. Bivšu farmericu liječili su najprije u karlovačkoj bolnici, zatim u Krapinskim toplicama, a posljednjih mjesec i pol dana ležala je u Novom Marofu, gdje je i umrla. Imala je samo 30 godina.

Bez obitelji je ostala kao trogodišnjakinja. Ljubomorni otac ubio joj je majku, a zatim i sebe. Dotad je živjela u Hrvatskoj, a nakon smrti roditelja otišla je u Libiju. Ondje je završila Gadafijevu vojnu akademiju gdje je stekla crni pojas u karateu i naučila složiti pušku u manje od minutu. Morala je znati sve o noževima, pištoljima i bombama. Radila je kao konobarica i go-go plesačica.