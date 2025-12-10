Egon je napustio 'MasterChef': 'Neću odustati od kuhanja...'

Stres test u tjednu 'pomaknute' gastronomije donio je napet i zahtjevan izazov za Renatu, Egona, Otta i Selmu koji su se borili za ostanak u 'MasterChefu'. Ovih četvero kandidata ušlo je u crvenu zonu, svaki sa svojim pristupom i dozom nervoze.

Prva faza stres testa bio je kviz znanja koji je vrlo brzo pokazao tko je najsigurniji u naučenom. Otto je dominirao i osvojio čak 12 bodova, dok su ostali bili daleko iza njega.

- Ni jedan bod im neću dati, ništa im ne dam - našalio se Otto, a uvjerljiva pobjeda u prvoj fazi donijela mu je jedinu prednost - pravo na postavljanje pitanja u idućoj fazi.

Foto: NOVA TV

Druga faza donijela je izradu toršona, ključne komponente Goranova autorskog deserta 'Šnenokle volume 2', njegove sofisticirane verzije tradicionalnih šnenokli. Upravo je taj zadatak trebao presuditi tko će se spasiti, a tko će morati ući u najtežu, treću fazu stres testa.

Chef Goran obišao je radne jedinice i nije skrivao dojmove.

- Egon, sve ti je pošlo po krivu, sve - rekao mu je.

Selmi je poručio: 'Uredno si smotala toršon, ali je predebeo', a Renati da je pretjerala s marinadom.

Foto: NOVA TV

No ključni trenutak stigao je kad je došao do Otta.

- Ovo je najljepši, najuredniji i najkompaktniji toršon - rekao mu je Goran, čime je Otto odmah osigurao prolaz i izbjegao najtežu etapu stres testa.

U trećoj, završnoj fazi, Renata, Egon i Selma morali su replicirati Goranovo jelo u formatu follow the chef. Nervoze nije nedostajalo.

- Ako razočaram Gorana, osjećat ću se kao učenik koji nije dobro slušao na satu - rekla je Selma, dok se Egon borio s plastičnom folijom: 'To je moj glavni neprijatelj, lijepi se kad ne treba, neće se odlijepiti kad treba.'

Foto: NOVA TV

Na kušanju su razlike postale jasne. Egonov desert imao je dobre okuse, ali je tehnika bila slaba. Renatin tanjur pregazila je kandirana naranča koja je, kako je rekao Goran, 'preuzela igru i nije pustila ostale namirnice da dođu do izražaja'. Selma je, unatoč vlastitim sumnjama, ponudila najkompletniji tanjur.

- Lijepo se osjete svi okusi, jedno nadopunjuje drugo, dolazi fino tostirani lješnjak, pa ta karamela, jetra se stalno vrti po ustima, jako lijepo - rekao je Goran.

Selma je tako postala prva kandidatkinja od njih troje koja ulazi u top 8, a odluka između Renate i Egona bila je teška, no žiri je zaključio da je Renatin tanjur ipak za nijansu bio bolji.

- Renata, ti ideš u top 8 - rekao je chef Stjepan.

Foto: NOVA TV

Za Egona je to značilo kraj natjecanja, a oproštaj je bio emotivan i pun podrške.

- Egon, jel ti teško? Ne treba ti biti. Došao si vrlo daleko u MasterChefu. Znaš zašto? Zato što imaš talent. Kad to shvatiš, bit ćeš tri puta jači. Ima da razvališ - poručio mu je chef Goran.

- Najdraže od svega mi je što su svi mislili da sam neki zeznuti, zatvoren, smrknut, a onda shvatili koliko sam mekan iznutra. Neću odustat od kuhanja. Imam ja još svojih planova i ciljeva i dok to ne ostvarim - zaključio je Egon.

Foto: NOVA TV

Nakon njegovog odlaska, u MasterChefu je ostalo samo osam kandidata, a što ih čeka u završnim ciklusima natjecanja i koliko će biti spremni izdržati sve napetije izazove, gledatelji će doznati u sljedećim epizodama MasterChefa na Novoj TV.