Ekipa predstave o Luki Modriću: U Obrovcu je bilo baš emotivno, svi su plakali na scenu s djedom

Pričala sam s Lukom, želi pogledati predstavu, ali malo nam je zasad problem naci termin kad je on slobodan i kad mi igramo. Izbornik Zlatko Dalić predložio je da napravimo jednu izvedbu samo za reprezentaciju, pa da Luka i njegovi suigrači vide predstavu, tako da nam je ta izvedba u planu na jesen otkrila nam je Arija Rizvić.

Foto: promo

Režirala je predstavu “Luka Modrić - Moja igra”, koja je premijeru imala u svibnju u zagrebačkoj Scenoteci. Riječ je o edukativnom komadu, koji govori o Lukinom djetinjstvu i trnovitom putu do svjetskih vrhova i uspjeha. Život je to kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića.

- Zbog cijele ekipe koja je radila na predstavi puno smo očekivali, i presretni smo da ju je publika tako oduševljeno primila. Jako je lijepo primljena kod svih generacija jer to je obiteljska predstava. Publika posvuda lijepo reagira, ali u sjećanju će nam osim premijere ostati izvedba u Obrovcu, Lukinu rodnom kraju, gdje je publika plakala tijekom scene s Lukinim Dida Lukom - rekla nam je Arija Rizvić.

Foto: Instagram

Imali su odlicnu ljetnu turneju, u rujnu opet počinju igrati u zagrebačkoj Scenoteci, prva izvedba bit će 11. rujna, a "puni" su do siječnja.

- Zovu nas i izvan Hrvatske, u studenom idemo na turneju u BiH, a počinjemo u Livnu - dodala je Arija Rizvić.

Predstava je nastala u suradnji Boss teatra i Hrvatskog nogometnog saveza, a donosi priču o Luki Modriću iz emotivne i osobne perspektive, kroz koju će publika bolje upoznati mladića koji je svladao brojne prepreke kako bi jednoga dana postao najbolji nogometaš svijeta.

U vrijeme kad djeca i mladi sanjaju o slavi već od malih nogu, Lukina priča podsjeća da se najveći uspjesi itekako moraju zaslužiti, prije svega napornim radom i ustrajnošću. Kako Luka često ističe: "Najbolje stvari nikad ne dolaze lako".

Foto: Instagram

Autori dramskog teksta su Valentina i Luka Mavretić, dok u glavnim ulogama nastupaju Matej Đurđević, Gloria Dubelj i Denis Bosak. Našeg najboljeg nogometaša u povijesti igra Matej Đurđević. Priznaje kako mu se nije bilo lagano pripremati za ovu ulogu.

- Same probe trajale su oko dva mjeseca, a bile su dosta intenzivne. Moja glumačka priprema počela je i prije samoga procesa proba jer uloga je ipak specifična. Velika je odgovornost igrati živuću legendu, najboljeg nogometaša u hrvatskoj povijesti. Puno sam čitao i analizirao ga - rekao nam je Matej.

Foto: PROMO

Drago mu je što i Luka želi doći pogledati predstavu. Kako nam je rekao, na premijeri su bili njegove sestre Jasmina i Diora te kum i najbolji prijatelj Marko Oštrić.

- Bili su prezadovoljni predstavom, a rekli su kako bi sigurno i Luka bio zadovoljan. Bilo bi mi drago da dođe, znam da je zauzet, ali nadam se da će jednoga dana i on uspjeti pogledati našu predstavu - dodao je Đurđević.

Foto: Instagram

I njemu će ostati u sjećanju posjet Lukinu rodnom kraju. Turneju koju su započeli u Metkoviću ovoga ljeta završili su u Obrovcu.

- Prije zadnje izvedbe iskoristili smo priliku i posjetili Lukinu rodnu kuću. Završili smo tamo gdje naša predstava počinje, a to je bilo Lukino djetinjstvo. Bilo je emotivno i na predstavi u Obrovcu, posebno u sceni vezanoj uz njegova djeda. Bio je za njega jako vezan, bio mu je jako važna figura u životu. Rano je ostao bez djeda, ali na njega se uvijek vraća - rekao nam je Đurđević.

Foto: PROMO

Edukativna je to predstava koja je nastala u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom. U najavi je o njoj govorio i predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- Nije uobičajeno da aktivni igrač dobije kazališnu predstavu, ali Luka je toliko puta pomaknuo granice da nismo htjeli čekati da prestane s aktivnim igranjem jer, nadamo se, to se neće tako brzo dogoditi, a na ovaj način, kao i uz slične projekte, želimo kao Savez djelovati na mlade generacije i na njih prenijeti sve one vrijednosti koje nogomet i sport pružaju, a naš kapetan utjelovljuje - rekao je Kustić.