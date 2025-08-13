Woody Harrelson u Hrvatskoj: Gledao predstavu u kojoj igraju Goran Višnjić i Zrinka Cvitešić...

Holivudski glumac Woody Harrelson (64) ponovno uživa u Hrvatskoj, a ovog puta pojavio se na Dubrovačkim ljetnim igrama. U publici je pratio predstavu 'Ekvinocijo', koja je obilježila prošlu kazališnu sezonu i ove godine privukla rasprodanu publiku.

Dubrovnik: Glumac Woody Harrelson na predstavi Ekvinocijo, Dubrovačkih ljetnih igara | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Harrelson je rado pozirao s direktoricom Igara, Marijetom Radić Grabovac, a posebnu je podršku pružio Zrinki Cvitešić i Goranu Višnjiću, kolegama s kojima je surađivao u Hollywoodu.

Upravo su njih dvoje osvojili nagrade Hrvatskog glumišta za najbolje glavne uloge, dok je Krešimir Dolenčić nagrađen za režiju. Cvitešić je za ulogu Jele primila i nagradu 'Orlando'.

Dubrovnik: Na 75. Dubrovačkim ljetnim igrama premijerno je izveden Vojnovićev "Ekvinocij" | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Američki glumac već godinama ljeto provodi na našoj obali. Prošle godine bio je gost filmskog festivala 35mm Vis, gdje se prikazivao i njegov kultni film 'Narod protiv Larryja Flinta', koji mu je donio prvu nominaciju za Oscara.

Ljeto 2022. proveo je na jahti s brojnim poznatim prijateljima, a društvo im je pravila i Zrinka Cvitešić.