Ekskluzivno! Čitatelji 24sata su odabrali: Titulu Miss Medija će ponijeti Melanie Juranović

Večeras će se održati veliko finale 30. izbora Miss Hrvatske za Miss svijeta, gdje će aktualna Miss Hrvatske Tomislava Dukić predati krunu svojoj nasljednici, djevojci koja će predstavljati Hrvatsku na 73. Miss World Festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote.

Čak 15 ljepotica natjecalo se i za titulu Miss Medija, poseban dio izbora u kojem su čitatelji portala 24sata putem ankete imali priliku glasati i odlučiti koja će natjecateljica ponijeti tu titulu. Ova nagrada dodjeljuje se kandidatkinji koja je osvojila najviše simpatija publike i pokazala se kao najšarmantnija predstavnica u medijskom prostoru.

Prema glasovima čitatelja, titulu Miss Medija ponijela je Melanie Juranović, Miss Brodsko-posavske županije. Ona je dobila najviše glasova, odnosno 33,5 posto.

Foto: PR Miss Hrvatske/ Boris Mataković

Melanie ima 17 godina i dolazi iz Vrbove. Pohađa gimnaziju u Novoj Gradiški, gdje uči i engleski jezik. Vesela je, komunikativna i pozitivna osoba koja voli upoznavati nove ljude. Zaljubljenica je u rad s djecom i planira upisati fakultet u tom smjeru. Slobodno vrijeme provodi u teretani te s obitelji i prijateljima. Privlači je svijet mode jer kroz njega izražava svoju kreativnost. Bavila se baletom i svirala klavir, što ju je naučilo disciplini i strpljenju. Voli čitati jer je knjige opuštaju i inspiriraju. U budućnosti se vidi kao uspješna, ostvarena i samouvjerena žena koja njeguje ljepotu, dobrotu i eleganciju te vjeruje da prava ljepota dolazi iznutra – iz srca i osmijeha.