Ekskluzivno za pulsku Arenu! Jean-Michel Jarre pripremio je poseban laserski show

Za nešto više od tjedan dana pulski amfiteatar postat će domaćin dugo očekivanog koncertnog spektakla - 28. lipnja 2025. stiže pionir elektroničke glazbe Jean-Michel Jarre. Jarre je svoju turneju 'Special Summer Live Tour 2025' započeo skandinavskim koncertima - u Oslu 13. lipnja te dva dana kasnije, 15. lipnja, u Helsinkiju.

Kao uzbudljivi nastavak turneje najavljen je poseban laserski show pripremljen samo za veličanstveni ambijent Arene Pula, a publiku će prije ovog audiovizualnog iskustva zagrijati Petar Dundov. Ulaznice su u prodaji u sustava Eventima.

Pod otvorenim nebom iznad Osla, na prostor Grefsenkollen, Jarre je u petak, 13. lipnja nastupio u sklopu OverOslo festivala i time otvorio svoju ljetnu koncertnu turneju. Samo dva dana kasnije, održan je i drugi koncert u sklopu Nordis (Helsinki City Festival).

Ova istinska glazbena legenda će prije dolaska na hrvatsku pozornicu nastupiti i u Estoniji, Poljskoj, Bugarskoj i Mađarskoj te time nastaviti niz spektakularnih doživljaja koji već godinama postavljaju svjetske rekorde posjećenosti.

Foto: PROMO

Najavljeni laserski show, posebno kreiran upravo za jedinstveni ambijent pulske Arene, bit će ključni vizualni element spektakla koji Jean-Michel Jarre priprema za svoju hrvatsku publiku.

U ovom ekskluzivnom nastupu legendarni će glazbenik spojiti futuristički dizajn, svjetlosne efekte i svoj prepoznatljivi zvuk, a poznata je i set lista kojom je Jean Michell Jarre započeo ljetnu turneju.

Program dosadašnjih koncerta ove turneje donosi presjek Jarreove impresivne karijere, ali i nekoliko premijera - na popisu su bile skladba'Les Chants Magnétiques 1', nakon čega su slijedile 'Epica – Oxygene', 'Oxymore' i 'Sex in the Machine'.

Foto: PROMO

Publika je uživala i u bezvremenskim klasicima poput 'Oxygène 2', 'Équinoxe 7', 'Zoolookologie' i 'Équinoxe 4', dok će rijetko izvođena 'Arpegiateur' odsvirana prvi put uživo od 1981. Poseban trenutak večeri bila je koncertna premijere skladbi 'If the Wind Could Speak (Movement 5)' i 'Robots Don’t Cry (Movement 3)', a tu su i energične izvedbe pjesama poput 'The Architect', 'Zero Gravity (Above & Beyond Remix)', 'Exit', 'Herbalizer', 'Oxygène (Part 19)', 'Brutalism', 'Epica' te 'Oxygène 4 (Astral Projection Remix)' i 'Stardust'.

Za bis su izvedene 'Révolution Industrielle 2' i 'Les Chants Magnétiques 2', čime je ovaj spektakl kulminirao u prepoznatljivom Jarreovom stilu, no preostaje vidjeti što je to ova legenda elektroničke glazbe pripremila za Pulu.

Više informacija o rasporedu nastupa, datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici https://www.jeanmicheljarre.com/. Ulaznice za pulski koncert mogu se osigurati na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr.

Foto: PROMO