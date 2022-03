Ela je romantičarka, Janet voli aute, a Maria nogomet. Žele osvojiti 'Gospodina Savršenog'

Za 'Gospodina Savršenog', Splićanina Tonija, u novoj sezoni popularnog showa borit će se 20 djevojaka. Sada su predstavljene nove tri kandidatkinje, a to su Ela, Janet i Maria.

Studentica Ela Sučić ima 23 godine, dolazi iz Kutine, a trenutačno živi u Zagrebu. Vjeruje u ljubav na prvi pogled iako kaže da joj se to još nije dogodilo. „Za mene je ljubav pokretač svega oko nas, sila koja tjera čovjeka da ostvari sve svoje želje i da svakodnevno bude najbolji. Kad se zaljubim, osjećam se ispunjeno, sretno, veselo i spremna za sve što poželim“, kaže i naglašava kako muškarac osvaja karakterom, šarmom, humorom, a ne nužno izgledom. Dodaje kako će je uvijek zaintrigirati dobri, pošteni, neovisni i nježni muškarci, a put do njezina srca nikako neće pronaći sebične i nesigurne osobe.

Sebe smatra romantičnom osobom, voli viteštvo kod muškaraca i kada muškarci drže do svoje žene. Obožava iznenađenja, avanturistički je tip i svoje sudjelovanje u showu smatra pravim izazovom, a kad je riječ o osvajanju Gospodina Savršenog, samouvjereno tvrdi: „Ja sam Gospođica Savršena zato što sam pametna, elokventna, sposobna, prekrasna optimistična, spontana…, jednostavno rečeno - the whole package.“

Janet Majdandžić rođena je u Njemačkoj, ali je veći dio života provela u Zagrebu. Ta 21-godišnja stjuardesa, voditeljica na lokalnoj televiziji te model obožava automobile i utrke automobila, a svoju nježnu stranu najviše pokazuje na svom ranču, gdje ima konje, ovce, zečeve, mačke, pse i pitone! A kad je o ljubavi riječ, smatra kako još nije našla nekoga tko bi je u potpunosti osvojio pa je i to bio jedan od razloga njezine prijave u show.

„Za mene je ljubav jedna jako velika i bitna emocija u životu koja me ispunjava. Mislim da sam idealna žena za ovaj reality show zato što sam iskrena i direktna i mislim da ću time osvojiti Gospodina Savršenog“, kaže Janet koja otkriva kako nije pretjerano emotivna, nego tvrdoglava i svima pokazuje koliko je jaka osoba i da je ništa ne može pokolebati. Privlače je duhoviti tipovi, nježni dečki dječačkog izgleda, koji će je uvijek razoružati osmijehom. „Muškarac koji će me osvojiti mora biti šarmantan, zabavan i siguran u sebe“, ističe Janet pa priznaje kakva je kad se zaljubi: „Zbunjena sam, pomalo glupa, nisam pribrana ili sva svoja sve dok se potpuno ne opustim.“

Maria Horvat je novinarka koja je radila na lokalnoj televiziji, internetskim portalima te bila voditeljica i urednica sportskih emisija. Bila je najmlađa žena na poziciji direktorice jednog nogometnog kluba u Hrvatskoj, a ima tek 28 godina! Karijera joj je jako bitna, no naglašava kako bi se jednako posvetila i voljenoj osobi. „Ljubav je za mene prije svega veliki kompromis. Kad se dvoje voli, mora biti kompromisa jer ako toga nema, privlačnost i karakterne razlike ne mogu opstati“, kaže Zagrepčanka i dodaje kako je jako važno da se partneri dobro slažu te da su jedno uz drugo i u dobru i u zlu.

Otkriva kako bi voljela naći odanog i poštenog dečka jakog karaktera, koji je pažljiv i šarmantan. Voli visoke muškarce, iskrenog osmijeha, no ipak joj je najvažnije da u ljubavnom odnosu postoji obostrana privlačnost, da se razumiju i podržavaju, a na pitanje čime misli osvojiti Gospodina Savršenog, kaže: „Osvojit ću ga karakterom, možda elokventnošću i nekom svojom elegancijom.“