Elemental na Bundeku: Tražili su publiku da ostane sjediti, ali na kraju su svi bili na nogama

Jučer je na zagrebačkom Bundeku počeo 16. Festival tolerancije. Festival je otvoren koncertom Zagreb Klezmer Trija. Nakon protokolarnog dijela, održana je projekcija filmova 'Kraljica košarke' i 'Lunana'. U sklopu zabavnog programa posjetitelje su zabavljali Igor Drlje (32) i Dragitza Rastegorec (22), iz Studija smijeha, svojim stand up nastupima. Nakon njih na pozornici je zasvirao Elemental.

U bendu vlada pozitivno raspoloženje jer su ove godine krenuli redoviti koncerti nakon što su popustile epidemiološke mjere.

- S ovom godinom se reaktivirala muzička scena, dugo smo čekali i to. Doista smo bili zadnji koji su došli na red. Izvedbene umjetnosti su bile prve koje su se ugasile zbog svih mjera i to i zapravo su zadnje koje su se revitalizirale. Pogotovo izvedbene umjetnosti koje nisu institucionalizirane - osvrnula se pjevačica Mirela Priselac (42) , poznatija kao Remi.

- Ma mislim korona, ubilo nas je potpuno. Bila je fora stalno ti bukiraju svirke i otkazuju, bukiraju i otkazuju. I svi imaju onu varijantu ajmo staviti ovaj datum pa ćemo vidjeti do zadnjeg dana, a zadnji dan se uvijek otkazuje jer kao frka je. I Onda odjednom kreće nema otkazivanja, yes! I sviramo je*ote. Sad je sve krenulo i vratili smo se u ljetni ritam - nadovezao se pjevač Luka Tralić (44), poznatiji kao Shot.

Taman prije nego je započela pandemija dovršili su album i bilo je samo pitanje dana kada će ga izbaciti ona je sve stalo. Nisu bili sigurni što učiniti u takvoj situaciji, kao što je Remi rekla - ne proglašava se svjetska pandemija svaki dan - ali na kraju su ipak odlučili izbaciti album.

- Mi smo razmišljali da bi ljudima dobro došlo nešto što će im ipak dati neki dojam normalnosti. I da u tom nekom periodu kada smo jedni od drugih odvojeni da nam treba muzika, da nam treba umjetnost koja će nas iščupati nekih ponora, depresije, anksioznosti, nepredviđenih situacija, nesigurnosti. I onda se u Zagrebu dogodio još onaj potres koji nas je još dodatno razdrmao. Mislim da je u tom trenutku najbolje što smo mogli napraviti bilo da izbacimo svoj materijal van da ljudi slušaju, uživaju u muzici i da malo razmišljaju o nečem drugom na pola sata - Remi je objasnila kako su odlučili da ipak je pravo vrijeme za izbaciti novi album 'Ilica'.

Prekid epidemioloških mjera donio je sa sobom nove koncerte i nova putovanja ali i nešto što nikome nije nedostajalo.

- Najteže je bilo vratiti se u kombi. Svi su se odviknuli od kombija. Kak ćemo sad opet u kombi? Živiš pola života u tom je*enom, us*anom kombiju. Nekada se vozimo 7 sati u jednom smjeru, to apsolutno nikome nije falilo. Sad se treba opet na to naviknuti - Shot se požalio na jedinu lošu stvar kojoj su se morali vratiti.

Iako u Zagrebu nisu svirali od veljače, kada su nastupili na Novemberfestu, redovno nastupaju u ostalim hrvatskim gradovima ali i u široj regiji.

- U subotu je bila Tuzla, danas tu, sutra Hum na Sutli, u nedjelju Sarajevo. Zagreb rijetko sviramo, u svom gradu te najmanje zovu, u međuvremenu rokneš 16 Srbija, 18 Bosni i neke bizarne gradove u Hrvatskoj i onda – Zagreb - prokomentirao je Shot koliko često sviraju u svojem gradu.

Na koncertu na Bundeku skupilo se nekoliko stotina ljudi. Kombinacija niskih šarenih stolaca i slamnatih klupica i stolova odavala je dojam pravog ljetnog piknika. Oni koji nisu pronašli slobodno mjesto na nekoj od stolica, raskomotili su se sa strane na travi. Kada je započeo koncert Remi je publici poručila da slobodno ostanu na svojim mjestima i rade što ih je volja, u pravom duhu atmosfere tolerancije.

- Rekli smo im ostanite sjediti, uživajte, radite što vi želite. Jer inače kad si na stageu imaš tendenciju potaknuti ljude da se gibaju da plešu. Ne, ovdje večeras, je atmosfera bila baš za to, radite što želite, ovo je festival tolerancije, ako igdje možete biti ono što želite biti, ponašati se onako kako želite, onda je to na festivalu tolerancije. Želiš sjediti super, želiš se ljubiti sa svojim dečkom, sa svojom curom, grliti se, odgovarat na poruke – radi to. Mi smo tu, sviramo, ako vam se svidi priključite se, ako ne opet dobro. Tako da ono baš je ispala prirodna dinamika bez nametanja upravo što bi tolerancija i trebala biti - pojasnila je Remi

Iako je koncert počeo sa većinom publike u sjedećem položaju, do kraja koncerta svi su bili na nogama.

- Meni je bilo fenomenalno, krenuli smo od jedne svirke u kojoj su ljudi sjedili na travi i uživali i lagano čakulali jedni s drugim do toga da su na kraju koncerta svi stajali, plesali, divljali. Koncert je imao prirodnu dinamiku, mi nismo htjeli ništa nametati da ljude zovemo da se dignu i baš je super ispalo - izjavila je Remi zadovoljno.

Osim Elementala publiku je oduševio i 'gost iznenađenja'. Naime, cijeli koncert je dječačić, od kojih 2 do 3 godine, plesao i skakutao ispred bine. Pred kraj se uspio popeti na pozornicu i 'ukrao show'.

- Naš mali gost iznenađenja je bio sjajan, cijelo vrijeme je trčkarao dolje i plesao i uživao i mama ga je hvatala. U nekom trenutku su ga digli gore, mene je bilo malo strah da mu nije možda malo preglasno na pozornici ali on se nije dao smesti, imao je bananu u ruci i samo smo se zamijenili - ja sam mu dala mikrofon, on je meni dao bananu, to je bio highlight večeri za mene - Remi se oduševljeno osvrnula na neočekivani završetak koncerta.

Remi smatra da je jedan Festival tolerancije godišnje premalo.

- Ja bi voljela da festival tolerancije bude jednom mjesečno. Ako možemo gradske vlasti zamoliti da daju financiranje Festivalu tolerancije jer zaista u ovim današnjim vremenima možda nam najviše treba to da jedni druge malo više grlimo, malo više toleriramo i malo budemo mekši i nježniji jedni prema drugima, hajde da to radimo malo češće - poručila je za kraj.

