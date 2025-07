Elizabeth Hurley (60) pozirala u bikiniju. Fotku komentirao njen sin: 'Mama, ovo je predivno...'

Britanska glumica i bivša manekenka Elizabeth Hurley nedavno je proslavila 60. rođendan, a ovih dana još jednom je oduševila svoje pratitelje na Instagramu. Objavila je fotografiju sebe u bikiniju kako bi, kako je napisala, obilježila Međunarodni dan bikinija!

- Svaki dan mog života je dan bikinija... Ali nekako sam propustila objavu za službeni Međunarodni dan bikinija! Evo jedne fotografije s mog odmora u Grčkog da to nadoknadim - napisala je uz fotografije. U komentarima su se redale mnoge pohvale na njezinu vitku figuru, a javio se i njezin sin Damian Hurley (23).

- Mama, ovo je predivno - napisao joj je, a nekima takav komentar na majčino polugolo tijelo nije najbolje sjeo. Međutim, Elizabeth i njen sin Damian imaju, prema svemu sudeći, vrlo otvoren i iskren odnos. Damian je bio i redatelj u jednom filmu u kojem je Elizabeth glumila, 'Strictly Confidential' koji je izašao prošle godine.

Već je sam trailer filma izazvao burne reakcije. Elizabeth se u njemu pojavljuje u razuzdanoj sceni seksa, a tvrdila je kako joj je bilo super na snimanju jer ju je sin 'opustio'. Bio je to njegov redateljski prvijenac.

- Ono što je njegov scenarij zahtijevao od mene nisam radila u filmovima mnogo puta. Ali zato što je on bio tamo osjećala sam se sigurno i zbrinuto, znala sam da će on paziti na mene. Zapravo je na neki način oslobađajuće raditi sa svojom obitelji. Možda ću to ponoviti - rekla je Elizabeth za emisiju ''Access''.

Damian je kasnije komentirao film i poručio kako mnogi smatraju da je kontroverzan jer snima svoju majku u oskudnoj odjeći, no da on ne gleda tako na to.

- Showbusiness je temeljni dio mog cijelog života. Dakle, nama to nije sporno. Ona snima mene, ja snimam nju - rekao je tada.