Doček za pamćenje: Elizabeth Hurley na sebi imala samo bikini, kaput, remen i pištolj

Elizabeth Hurley proslavila je ulazak u 2026. godinu raskošnom zabavom na temu Jamesa Bonda, a fotografijama s dočeka ubrzo je privukla veliku pozornost javnosti. Šezdesetogodišnja glumica ostavila je malo toga mašti, pojavivši se u bijelom kupaćem kostimu, krznenom kaputu i s lažnim pištoljem kao modnim dodatkom zataknutim za bijeli remen.

Fotografije s novogodišnje zabave Hurley je objavila na Instagramu, a uz elegantnu dekoraciju inspiriranu kultnim agentom 007, glumica je napisala: "Sretna Nova godina. Ulazimo u 2026. s praskom".

Pozirala je i uz kartonski izrez Daniela Craiga, jednog od najpoznatijih glumaca koji su utjelovili Jamesa Bonda, kao i uz svog partnera, glazbenika Billyja Raya Cyrusa.

Na zabavi su bili i članovi njezine obitelji, uključujući sina Damiana Hurleyja, koji je također privukao pažnju svojim modnim odabirom – crnom kombinacijom s kožnim hlačama, niskim topom i upečatljivom ogrlicom s križem.

Podsjetimo, Elizabeth Hurley i Billy Ray Cyrus upoznali su se još 2022. godine na snimanju božićnog filma, no romantičnu vezu započeli su tek nakon Cyrusova razvoda 2024. godine. Svoju su vezu javno potvrdili u proljeće 2025., kada su na društvenim mrežama podijelili zajedničku fotografiju.

Izvori bliski paru ranije su istaknuli za People kako su unatoč razlikama vrlo skladni i sretni zajedno.

"To je veza koja iznenađuje, ali ima savršenog smisla kada ih upoznate", naveo je izvor.

Novogodišnja zabava Elizabeth Hurley još jednom je pokazala da glumica ne gubi osjećaj za glamur i samopouzdanje, bez obzira na godine, te da i dalje rado privlači pažnju javnosti svojim stilom i privatnim životom.