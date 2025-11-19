Obavijesti

BEZ TAJNI I FILTERA

Ella Dvornik iznenadila je novim zahvatom na licu: 'Malo tužna'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Influencerica otvoreno govori o tretmanima koje isprobava. Nedavno je bila i na autofagiji, tretmanu kojim se, kako je objasnio liječnik, uklanjaju oštećene stanice i usporava starenje

Skidaju mi ožiljak s nosa, malo sam tužna, poručila je nedavno influencerica Ella Dvornik na Instagramu uz fotografiju iz jedne poliklinike. U idućoj objavi kratko je dodala i 'Tugica', jer estetske sitnice ponekad sa sobom vuku i malo nostalgije, pogotovo kad uklanjaš nešto što je godinama bilo dio tebe.

Ella otvoreno govori i o ostalim tretmanima koje isprobava. Nedavno je bila na autofagiji, tretmanu kojim se, kako je objasnio liječnik, uklanjaju oštećene stanice i usporava starenje. I odmah je ispričala kako je bilo.

- Vole reći da je bezbolan, ali mislim, ono, bodu vas iglama. Budete malo kvrgavi odmah nakon - poručila je Dvornik.

Već je spominjala i da koristi baby botox na čelu i oko očiju te hijaluron za podočnjake. Jednako tako priznaje i ono što joj više nije gušt, poput filera u usnama. A jedan od bolnijih kozmetičkih zahvata dosad? Definitivno uklanjanje tetovaže s leđa, koju je opisala kao 'ružnu smrt'.

Ella voli eksperimentirati i frizurama, tijekom godina mijenjala je boje, dužine i stilove. A osim izgledom, često intrigira i svojim ljubavnim životom. Već mjesecima na Instagramu dijeli fotografije s misterioznim muškarcem, ali uvijek tako da mu se lice ne vidi.  Nazvala ga je jednostavno Meštar i time samo dodatno zapalila znatiželju pratitelja.

Tko je Meštar? Portal Zagreb.info tvrdi da se iza tog nadimka navodno krije zagrebački reper Marin Hučić, poznat i kao Geralt iz Rivije ili GiR. Njihov anonimni izvor ranije je kratko rekao: 'Da, istina je, Ella i Marin zajedno su već neko vrijeme. To je sve što mogu reći.'

Hučić, koji je karijeru započeo kao zlatar, a zatim uplovio u glazbene vode, iza sebe ima albume 'Zagreb je Atlanta', 'Ravno iz Rivije', 'GOAT' i 'Testament'. Njegove pjesme na YouTubeu broje i više od milijun pregleda. No taman kad se činilo da je misterij riješen, reper je na svom Instagramu dodatno zakomplicirao priču. Na Instagram storyju objavio je definiciju riječi 'single', a potom dodao: 'Toliko o tome. Živjeli.'

