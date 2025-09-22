Ella Dvornik je otkrila koliko plaća najam stana u Zagrebu

Cijene nekretnina već su dulje vremena aktualna i goruća tema u Hrvatskoj, ali i šire, posebice zato što su cijene zadnjih nekoliko godina jako porasle. Oko toga je progovorila i jedna od najpoznatijih domaćih influencerica Ella Dvornik, koja je u videu na YouTubeu otkrila koliko plaća najam stana u Zagrebu.

Video 'Ostala sam bez novaca' je na platformi osvanuo prije nekoliko dana, a trenutno ima oko 17.000 pregleda. U njemu se Ella osvrnula na svoj izazov u kojem je pokušala živjeti sa svega 30 eura tjedno. Iako je većinu vremena pričala o hrani i budžetiranju, naposljetku se osvrnula i na svoje druge troškove, među kojima je i najam stana.

Foto: Instagram

- Vidim penzionere u trgovini, biraju hoće li uzeti grah od dva eura ili od 1,80 eura. Ljudi žive s premalim penzijama. Hvala Bogu da imaju te stanove koje su dobili ili koje su si riješili još prije, jer ne znam kako bi izdržali s tim penzijama - poručila je Dvornik te se dotaknula cijena stanarine.

- Ne možeš danas iznajmiti ništa ispod 500 eura. Ispod 500 eura su rupe. Ja sam stvarno dobro prošla s ovim stanom. Moj stan je 950 eura, a imam dvije spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupaonu i WC - i šupu! Tako da, top. I imam i terasu - rekla je Ella. Ispričala je i kako svi stanovi koje je gledala u dijelu Zagreba u kojem žive idu oko 1200 eura, a da su bili uredni.

- U ovoj ekonomiji nije lako biti single, nije lako biti penzioner jer realno toliko je skupo sve da ti jednostavno moraš živjeti s nekime, a ako ne želiš s nekime, onda moraš živjeti s roditeljima - rekla je.