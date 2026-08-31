Ella Dvornik: Meni je užasno cringe što ćemo svi umrijeti

Meni je užasno cringe što ćemo mi svi umrijet, rekla je Ella Dvornik u novom videu i u samo jednoj rečenici otvorila temu o kojoj se baš i ne razgovara svaki dan na Instagramu.

Svoj pogled na život nazvala je 'Krinđoizam', a potom objasnila i što se točno krije iza tog naziva.

- Filozofija zvana Krinđoizam. Svaki put kad pomislim da možda nešto ne bih trebala radit, jer drugi neće shvatit, se sjetim da ćemo svi umrijet i to je jako cringe - gledajući iz trećeg lica - napisala je Ella.

Njezina objava brzo je pokrenula raspravu među pratiteljima, a mnogi su priznali da ih upravo pomisao na smrt i prolaznost često muči.

- Mene zadnjih godinu dana tako puca panika kad se sjetim da meni bliski ljudi imaju 60-ak godina i više i da im preostaje još 5, 10, 20 godina života - napisala je pratiteljica.

Druga se zapitala o samom smislu postojanja.

- Kad pomislim da naše svijesti nije bilo milijardama godina dok se svemir kreirao, onda postojimo takav sitan djelić u vječnosti, i onda nas opet nema ostale bilijune... ono, what's the point? - napisala je.

Naravno, nije sve ostalo tako ozbiljno. Među komentarima se našla i ponuda jednog pratitelja koji je Elli poručio da joj može svirati saksofon na sprovodu.