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NJEZIN POGLED NA ŽIVOT

Ella Dvornik: Meni je užasno cringe što ćemo svi umrijeti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ella Dvornik: Meni je užasno cringe što ćemo svi umrijeti
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Foto: Instagram
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Svoju novu životnu filozofiju nazvala je 'Krinđoizam', a objasnila je kako joj pomisao na prolaznost pomaže da se manje opterećuje tuđim mišljenjem

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Meni je užasno cringe što ćemo mi svi umrijet, rekla je Ella Dvornik u novom videu i u samo jednoj rečenici otvorila temu o kojoj se baš i ne razgovara svaki dan na Instagramu.

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Svoj pogled na život nazvala je 'Krinđoizam', a potom objasnila i što se točno krije iza tog naziva.

- Filozofija zvana Krinđoizam. Svaki put kad pomislim da možda nešto ne bih trebala radit, jer drugi neće shvatit, se sjetim da ćemo svi umrijet i to je jako cringe - gledajući iz trećeg lica - napisala je Ella.

Njezina objava brzo je pokrenula raspravu među pratiteljima, a mnogi su priznali da ih upravo pomisao na smrt i prolaznost često muči.

- Mene zadnjih godinu dana tako puca panika kad se sjetim da meni bliski ljudi imaju 60-ak godina i više i da im preostaje još 5, 10, 20 godina života - napisala je pratiteljica.

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Druga se zapitala o samom smislu postojanja.

- Kad pomislim da naše svijesti nije bilo milijardama godina dok se svemir kreirao, onda postojimo takav sitan djelić u vječnosti, i onda nas opet nema ostale bilijune... ono, what's the point? - napisala je.

Naravno, nije sve ostalo tako ozbiljno. Među komentarima se našla i ponuda jednog pratitelja koji je Elli poručio da joj može svirati saksofon na sprovodu.

Foto: Instagram

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Komentari 6
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