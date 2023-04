Ella Dvornik o glazbi: 'U studiju smo slušali moje pjesme i kao da čujem tatin glas u njima...'

Ella Dvornik (32), sada pod novim alteregom Alterella, progovorila je o novom albumu u emisiji 'IN Magazin'. Novi imidž stvorila je kako bi prebrodila strah od nastupa, a pjesmama se vratila u svoje dvadesete. Osim o glazbi, prisjetila se i pokojnog oca Dine Dvornika.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Njemu nisu dali da piše tekstove kakve je htio jer je imao izdavača, uvijek je morao nešto mijenjati, nije imao tu slobodu - otkrila je.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Ja se nekad znam našaliti da je mene opsjeo tatin duh. U studiju kad smo preslušavali pjesme kao da se čuje njegov glas i to mi bude baš creepy, ali mislim da bi mu bilo super jer je volio pomaknute stvari - rekla je Ella

Nove pjesme su u popularnom trap žanru, ali se potrudila da njima prenese važne poruke. Objasnila je kako smatra da je ta njena nova glazba više za žene, nego muškarce.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Neke su pjesme samo za zezanciju, da se pleše, a ima i muško- ženskih odnosa koji su iskrivljeni u današnjem vremnu - govori Ella.

Album je producirao Arian Vuica, sin Alke Vuice, s kojom je Ella vrlo bliska, a smatra je i drugom majkom.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- On radi svoj dio, ja svoj. Fakat mi se ne miješa puno, pomogne kad treba i to je super. Netko bi već rekao jesi sigurna da to želiš napisati. a on je to prihvatio - poručila je za Ariana.

- Alka je sad kao druga mama, dođemo tamo, nahrani nas, malo posluša, da svoje savjete, ima svoje najdraže pjesme. Dosta je i tvrdoglava - objasnila je influencerica.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album/Kay Nietfeld/DPA

Najčitaniji članci