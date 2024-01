Ella Dvornik otkrila koliko je zaradila od razvoda: 'Nije mi bilo ugodno, proces još traje'

Ella Dvornik (33) gostovala je u podcastu Story Time, a dotaknula se i priče o navodnoj zaradi zbog razvoda od poduzetnika Charlesa Pearcea (46).

POGLEDAJTE VIDEO:

'Charles Pearce i ja smo u dobrim odnosima'

- Nisam zaradila, još traje proces pa neću o tome. Ljudi od mene očekuju da kačim po Instagramu kako se mi tučemo na dnevnom nivou, ali to nije istina. U dobrim smo odnosima zbog djece, ja sam svašta o mojim roditeljima čitala ranije i nije mi bilo ugodno. Neću dozvoliti da to isto čitaju moja djeca - objasnila je Ella.

Foto: Screenshot Youtube

U razgovoru s voditeljem Ella je otkrila kako posjećuje psihologa.

- Zadnje vrijeme često idem svom psihologu. Ispričamo se malo o mojim traumama, ne znam čemu to, al' je dobro - priznala je.

'Ljudi me diskriminiraju jer sam kći Dine Dvornika'

Kasnije se dotaknula i svoje glazbene karijere, zbog koje često dobiva negativne komentare.

Foto: Screenshot Youtube

- Što god da ja uradim na temu glazbe, ljudi me diskriminiraju jer sam kći Dina Dvornika i to nikada nije dovoljno dobro zato što me gledaju kroz tatu, a ne mene kao mene, Ellu - objasnila je.

Inače, naša najpoznatija influencerica i njezin uskoro bivši suprug otkrili su da se razvode u kolovozu prošle godine. Već su se dva puta pojavili na sudu u Puli, a zajedno imaju dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Uskoro bivši par upoznao se 2014. godine u Londonu. Zaruke su pale u Japanu, a nakon zajedničkih pet godina vjenčali su se u Las Vegasu.