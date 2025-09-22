Ella Jantoš objavila novi singl: 'Stalno sam u glazbi, no dobar glas više se ne čuje daleko...'

Ella Jantoš (54) ima novi hit. U suradnji s glazbenicom i producenticom Ana Marijom Šir objavila je novu pjesmu 'Meso o meso'. Pjesma je odmah postala omiljena među publikom, a nastala je na pomalo neobičan način. Naime, Ella je dobila poruku od nepoznate djevojke na WhatsAppu s ponudom i kratkim obrazloženjem da radi svoj projekt i želi da joj pjevaju različite, njoj drage pjevačice.

- Može, čujemo se - odmah je prihvatila poziv Ella, nakon čega se uputila kod Ana Marije.

- Pripremila je snimanje, zvala me doma, kaže da radi i snima kod kuće, što mi je bilo divno i tako sam se jedan dan zaputila, a tada smo se osobno i upoznale - otkrila je Jantoš.

Spot je sniman na vrlo neobičnoj lokaciji, odnosno kuhinji. Tekst je napisao Denis Špičić, dok su inspiracije za ilustracije došle od Maje Beus. Ella je priznala da ju je pjesma vratila u neko prošlo vrijeme.

- O da! Znate, rođena sam '71. i kad su 80-e harale, još sam bila curetak, a već s 15 počela sam pjevati pop komercijalu u hotelu Park u Našicama, nakon toga u pop show bandu u Istri (hotel Parentium), pa top show band C'est la vie, top Clubs u našem bliskom dijelu Europe (po ljestvici Brava ha-ha)...Uglavnom nisam stigla... - prisjetila se Jantoš.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Iako se svakodnevno bavi glazbom, Ella je novi spot na hrvatskom objavila nakon duljeg vremenskog odmaka. Ranije je izdala pjesmu na engleskom jeziku u izdanju 'Universal Flow Record', čiji je producent Mathey Blanuša. Što se tiče teksta i glazbe napravila ih je sama.